Ailelere çağrı yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de hayata geçirilen Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) bugünden itibaren KKTC lise öğrencilerinin kullanımına da açılacağını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, TC Milli Eğitim Bakanlığıyla gerçekleştirdikleri çalışmayı olumlu sonuçlandırdıklarını, EBA’yı bugünden itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için başvuran KKTC lise öğrencilerinin kullanımına açacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu yazılı açıklamasında, Türkiye’de YKS sınavına girecek öğrencilerin kullanımında olan ve aynı sınava girecek KKTC liselerinde okuyan öğrenciler için de eşit şartların oluşturulmasının kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, sınava girecek öğrencilerin EBA sistemi içinde yer alan, YKS sınavında sorulacak sorularla bağlantılı konuları, ders içeriklerini ve konu tarama testlerini dikkatle çözmelerini ve takip etmelerini istedi.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü günlerden geçmekteyiz. Bu süreç zarfında okullarımızdaki eğitim öğretim faaliyetlerine de ara vermek zorunda kaldık.

Bilindiği üzere hafta içi lise öğrencilerimiz için BRT 2 kanalı üzerinden eğitim yayınları başlamıştı. Ayrıca bakanlığımızın egitim.mebnet.net adresi üzerinden ilköğretim, ortaokul ve meslek liseleri için de ders zilinin çalacağının müjdesini vermiştik.

Yükseköğrenime geçmeye hazırlanan öğrencilerimizin için de bu süreçte her zaman olduğu gibi yanlarında olacağımızı ve yürüttüğümüz çalışmaların olduğunu daha önceki beyanlarımda aktarmıştım. TC Milli Eğitim Bakanlığıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmayı olumlu sonuçlandırarak YKS sınavına girmek için başvuran değerli öğrencilerimize 30 Mart 2020 Pazartesi günü EBA’nın (Eğitim Bilişim Ağı) açılacağını bilgilerinize getirmek istiyorum.”

Velilere mesaj

Çavuşoğlu, bugün başlayacak uzaktan eğitim için hazırlanan Kesintisiz Eğitim Merkezi ile ilgili öğrenci ve mesaj verdi. “Bu zor günlerde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındalığı içinde hareket ederek, geleceğe daha aydınlık pencerelerden bakma umudunu içimizden hiç eksiltmeden yolumuza devam ediyoruz” diyen Çavuşoğlu, Bakanlık olarak amaçlarının süreç içerisinde yaşanacak ders kaybını en aza indirmek ve öğrencilerin evde daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sevgili öğrenciler ve ailelerimiz. Dünya çapında olağanüstü bir durum oluşturan Covid-19 pandemisinin etkisiyle zamanınızı mecburen evde geçiriyorsunuz. Bu dönemde gerek kendi sağlığınız gerekse ailenizin sağlığı açısından bu zorunlu durum dolayısıyla okullarınıza da ara vermek zorunda kaldınız. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak devam eden bu süreçte, eğitime verilen zorunlu ara neticesinde, sizlerin eğitim – öğretim ihtiyaçlarınızı gidermek amacıyla oluşturduğumuz Kesintisiz Eğitim Merkezi hizmete giriyor.

Günümüz dünyasının gereklerinden olan uzaktan eğitimin bir parçası olarak, var olan imkânlarımız doğrultusunda hazırladığımız kesintisiz eğitim sistemini kısa sürede sizlere ulaştırmak için zaman ve mekân gözetmeksizin çalışan ve sürece gönülden destek sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve bakanlık çalışanlarımızı gönülden selamlıyorum.

Bakanlık olarak amacımız evde geçireceğiniz sürede ikinci dönem itibarı ile derslerinizin kaybını en aza indirmek, dönem içindeki konulara öğretmenlerinizin hazırladıkları içerikler çerçevesinde devam etmenizi sağlamak ve evde daha kaliteli zaman geçirmenizi sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve meslek liselerinin temel derslerine yönelik hazırladığımız içeriklere Kesintisiz Eğitim Merkezi’nden ulaşabileceksiniz.

Bu zor günlerde birlikte daha güçlü olduğumuzun farkındalığı içinde hareket ederek, geleceğe daha aydınlık pencerelerden bakma umudunu içimizden hiç eksiltmeden yolumuza devam ediyoruz. Evde kalın, sağlıkla kalın.”