Yıldızev’in acı günü

Bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altında bulunan Gürcan bugün (Pazar) tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Hüseyin Gürcan yarın (Pazartesi) saat 10.30’da kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.

Bizlerde Diyalog Medya ailesi olarak Merhuma tanrıdan rahmet diler yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

