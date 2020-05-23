Esentepe güç depoluyor

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Birinci Lig’de 18 Mayıs Pazartesi günü kalan 8 haftalık sürece başlayan Esentepe’de dördüncü idman geride kaldı. Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman hazırlık süreci ile ilgili olarak verdiği demeçte hazırlık sürecinin ilk bölümüne pazartesi günü başladıklarını, ilk bölümde aerobik koşular ve anatomik adaptasyon kuvvet çalışmaları ile takımı hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bugün ölçümler yapılacak

Dördüncü idmanı dün itibariyle geride bıraktıklarını önce dağda kros daha sonra ise Resistance Band yardımı ile kuvvet çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bugün takımın antropometrik ölçümleri yapılacağını bunun yanında ise boy, kilo, 30 m sürat ve shuttle run testlerin yapılacağını aktardı.

Bugün çift antrenman

Bugün çift idman yaparak haftayı kapatacaklarını ifade eden Esentepe Teknik Direktörü Kılıç Ali Kahraman, bayramın birinci günü takıma izin vereceklerini, bayramın ikinci gününden itibaren ise ikinci hafta çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Kahraman bugün sabah kumsalda akşamüzeri ise sahalarında yapacakları çalışma ile hazırlıklara devam edeceklerini sözlerine ekledi.