Bugün arefe, yarın bayram

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, yarın başlıyor.

Bayram namazı, sabah saat 06.15’te kılınacak. Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağı da kalkmış olacak.

Covid 19 nedeniyle bu yıl Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma olmayacak, Merkezi Cezaevi’nde kapalı görüş yapılacak.

Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 35 TL olarak belirledi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarıyla ulaşması için uygulanan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma da yapılamayacak.