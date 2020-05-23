Alo 155 polis imdat görevde

Polis Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alındığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.

Mesajda, “hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız” denildi.

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi.

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

Polis Genel Müdürlüğü, halkı bayram süresince rehavete kapılmadan korona virüs salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafeyi korumaya davet ederek, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.