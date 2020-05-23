Uzaktan eğitimi başaramadık

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bayram konuşması bu sabah televizyon kanallarında yayınlandı.

Akıncı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, öncelikle sağlık ve mutluluk dilediği Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayarak, İslam alemi ve tüm insanlığa barış ve huzur dolu bir gelecek diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, devlet okullarında uzaktan eğitimin etkin bir şekilde sürdürülemediğini maalesef hep birlikte yaşayarak gördüklerini kaydederek, eğitimin, yeterli düzeyde mekânsal, teknolojik ve mali olanaklara ulaşmasının, toplumsal önceliklerle ilgili bakış açısının radikal bir şekilde değiştirilmesiyle mümkün olabileceğine işaret etti.

Akıncı şunları söyldi:

Yüksek öğretim alanımızı, nitelikli ve günümüz dünyasının her alandaki dönüşümünü dikkate alarak eğitim veren ve ileri teknoloji üretebilecek şekilde dönüştürmek yönünde gerekli adımları atmak için önümüzde bir fırsat bulunmaktadır.

İlk ve ortaöğretim altyapımıza yatırım yaparak, tüm çocuklarımızı iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlandırmanın ne kadar acil bir gereklilik olduğunu da gözlemledik.

Devlet okullarımızda uzaktan eğitimin etkin bir şekilde sürdürülemediğini maalesef hep birlikte yaşayarak gördük.

Öğretmeni, öğrencisi ve tüm hizmetlileri ile eğitim hayatımızın, dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerindeki düzeyde mekânsal, teknolojik ve mali olanaklara ulaşması, ancak toplumsal önceliklerle ilgili bakış açısının radikal bir şekilde değiştirilmesiyle söz konusu olabilir.