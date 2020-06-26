Futbol gecesi

K-Pet Süper Ligi’nin 24. haftası bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Bu akşam oynanacak karşılaşmalarda Baf Ülkü Yurdu Gönyeli’yi, Çetinkaya da Hamitköy’ü konuk edecek.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Çetinkaya-Hamitköy maçını Kerem Eran yönetirken Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanacak Baf Ülkü Yurdu-Gönyeli karşılaşmasını ise Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Her iki karşılaşma da saat 20.00’de başlayacak.