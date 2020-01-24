'Futbol mihenk taşıdır’

KTFF Merkez Hakem Kurulu tarafından organize edilen MHK Kış Hakem Semineri’nin açılışı dün gerçekleşti. Açılışta gündeme dair önemli açıklamalar yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbol kulüplerinin ülke gençliğini ayakta tutan direk olduğunu ifade ederek, “Her köyde kahve yoktur, ancak her köyde futbol kulübü vardır. Biz bu kulüplere gözümüz gibi bakmamız lazım. Bana zaman zaman kulüpleri çok koruduğumu söylerler. Evet doğrudur, çünkü bu kulüpler olmazsa futbol da olmaz, gençlik de olmaz.” diye konuştu.

“Ülke gençliğini ayakta tutan futbol kulüpleridir”

Sertoğlu konuşmasının devamında, “Futbol kulüpleri ülke gençliğini ayakta tutanlardır. Her köyde kahve yoktur ama futbol kulübü vardır. Onlara gözümüz gibi bakmamız lazım. Bazen kulüpleri çok koruduğumu söylerler, evet doğrudur. Çünkü kulüpler olmazsa futbol da olmaz, gençlik de olmaz.” dedi.

“Kadın hakemimize birileri bir şeyler söyledi, önünü kesti, ömür boyu men ettik”

Kendileri göreve gelmeden önce ne kadar çok hakem darbının olduğunu hatırlatan Sertoğlu, bu sayının kendileri döneminde ne kadar azaldığının ortada olduğunu, kendilerinin bu konularda caydırıcı cezalar verdiklerini ve bu olayların önüne geçtiklerini söyledi. Sertoğlu konuşmasında, “Abdurrahman Arıcı kadın hakemlere vurgu yaptı. Bizim kadın hakemimiz Emine Yarkın’a birileri bir şey söyledi. Maçtan sonra önünü kesmeye çalıştı, ömür boyu men cezası verdik.”diye konuşurken, “Bizden önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Biz sizi gerektiği yerde koruruz, ama kulüplerin de korunması lazım. Bizim kulüplerimiz dünyadaki kulüpler gibi değildir.”dedi.

“Küçük paralarla ülke gençliğini ayakta tutmaya çalışıyoruz”

Mevcut hükümete 8,5 milyon TL’lik katkı için teşekkür eden Sertoğlu, kendilerinin bunu kulüplere katkı olarak verdiğini ve 2020 bütçesinde en büyük artışı aldıklarını ifade etti. Söz konusu parayı 32 kulübe başarı oranlarına göre dağıttıklarını ifade eden Sertoğlu, “Bu küçük paralarla ülkedeki tüm gençliği ayakta tutmaya çalışıyoruz.”dedi.

“Hakemliğin ruhunda hata vardır”

İlk yarıda kayda değer hatalar olmadığının söylendiğini ama kendine göre bunun doğru olmadığını ifade eden Sertoğlu, “Bana göre oldu. Ama kabul edilebilir seviyede hatalardı bunlar. Futbol hakemliğinde o gün kendinde olmayabilirsin, hata yapabilirsin. Hakemliğin ruhunda her zaman hata vardır, önemli olan art niyet olmamasıdır.”dedi.

“Kim şampiyon olacaksa, kim küme düşecekse hakkıyla olsun”

Normal sezonun ilk devresini bitirdiklerini ve şikayetinin olmadığını aktaran KTFF Başkanı, “Hiç şikayetim yok, gayet güzel, centilmence bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı iki çok önemli maç ile başlayacak. Yıllardan sonra Cuma akşamına iki maç koyduk. Çıkıp maçlarımızı dört dörtlük oynatalım. Kim şampiyon olacaksa, kim küme düşecekse kendi hakkıyla olsun. Biz her zaman hakemlerimizin yanındayız.”dedi. Sertoğlu, tüm hakemleri kardeşi gibi sevdiğini ifade ederek, “Aramızda hiç başkan-hakem ilişkisi olmadı. Bu ilişkilerimiz sonuna kadar devam edecek.”diyerek sözlerini noktaladı.