Yasal statü isteniyor

Casino İşletmecileri Birliği, 2020 yılının ilk sektör toplantısını önceki akşam gerçekleştirdi. Merit Lefkoşa Otel’de düzenlenen toplantıda sektörün öncelikli sorunu olan ‘yasal statüye kavuşturulmamış olması’ ele alındı.

Toplantıya Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bakanlık üst düzey bürokratları, sektör yöneticileri, basın yayın temsilcileri katılırken, yapılan konuşmalarda casino sektörünün 30 yılı aşkın süredir yasal statüye kavuşturulmaması eleştirildi.

Taçoy: Çabalar sonuçsuz kaldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Casinocular Birliğinin kurumsallaşarak dünyaya açılma yönünde gösterdiği çabaları takdirle izlediğini, sektörün yasal statüye kavuşturulması yönünde atılan birçok adımda yer aldığını ancak bu çabaların olumlu sonuca götürülememesinin üzücü olduğunu anlattı.

Taçoy, yeni dönemde beklentilere yanıt verecek sonuç odaklı çalışmalarla ülke ekonomisine katkıları tartışılmayan bu sektörün sorunlarına çözüm üretileceğine inandığını kaydetti.

Arıklı: Sorunlar çözülmeli

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da hükümetin şu anda her şeyi bir kenara bırakarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandığını, bunun hemen ardından genel seçimlerin yapılarak partisinin iktidara geleceğini ve yıllardır bekleyen sektör yatırımcılarının ancak o zaman yasal statüye kavuşacağını söyledi.

Arıklı, hükümetin sektöre sağmal inek misali bakmak yerine sorunlarını anlayarak çözmeye odaklanmasını isterken, şu anda yatırımcıların yeterli olduğunu o nedenle sektöre yeni yatırımcı kazandırmak anlayışı yerine beklentilere yanıt verecek bir yol izlemek gerektiğini dile getirdi.

Arkın: Çözüm odaklı adımlar atılmalı

CİB Başkanı Ahmet Arkın da, uzun yıllardır turizm ekonomisinin yükünü çeken, yıllık 700 milyon doları aşan rakamlarla piyasalara katkı sağlayan sektöre ülkeyi yönetenlerin anlayışla ve çözüm odaklı yaklaşmasını beklediklerini belirtti.

Arkın, bir önceki hükümet döneminde üzerinde çalışılan ancak hayata geçirilemeyen tasarıya ilişkin de şunları aktardı:

“Tasarının temeli tüketiciyi korumak, sektörü sürdürülebilir bir konuma getirmek, kara para tehdidinden korumaktı.

Tasarının temeli şans oyunlarında sorumlu oyun politikalarını zorunlu hale getirmekti. Tasarının temeli denetim ve sürdürülebilirlikti. Tüm çağdaş yasalarda olduğu gibi bu yasa tasarısı da yasaklar değil denetimlere odaklanmaktaydı.”

Sarıçiçek: Uzun emekler verildi

Birlik Genel Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek de uzun emekler verilerek, sektörün her paydaşı ile hazırlanan ancak hayata geçirilmeyen tasarının iki önemli bacağı olduğunu; bunların ilkinin oyuncuyu (tüketiciyi) korumak, diğerinin de yasaklar yerine sağlıklı denetim modelleri getirmek olduğunu ifade etti.

Sarıçiçek, tasarının yasalaşması durumunda neler olabileceğini anlattı:

“Kurul, Kumar Yaygınlığı ve Kumarın Sosyal Etkileri üzerinde her yıl araştırmalar yapabilecek.

Kurul, Sorumlu Oyun Politikalarını geliştirecek.

Uluslararası Şans Oyunları Kurulları Birliğinin (IAGR) konferans, çalıştay ve seminerlerine katılımı sağlanacak.

Gerek suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi gerekse sorumlu oyun politikalarındaki gelişmeleri takip edilebilecek.

Bu konulardaki her gün hızla değişen teknolojik gelişmeleri takip edebilecekti.

Ülkemizde uluslararası konferanslar düzenleyebilecek.

Şans Oyunlarının Sosyal Etkileri konularında uzmanlaşma gelişecek.

Şans Oyunlarında kullanılan malzeme ve makinelere standartlar getirebilecek.

Uluslararası standartlarda personel eğitimleri verilerek, yerelden işgücü istihdamı için olanaklar yaratılacak.

Milli Piyangolar hariç, Müşterek Bahis Evleri (Betting Ofisler) ve Elektronik Bahis Evleri de (Sanal Bet) dahil olmak üzere tüm Şans Oyunları, bu kurulun denetimi altına alınacak.”

Turhan: Harekete geçilmeli

Gecenin son konuşmasını Birlik Asbaşkanı Ercan Turhan yaptı. Turhan, ülke için son derece önemli bir gelir kaynağı olan sektörün korunması, sorunlarının giderilmesi için en kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.