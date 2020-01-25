Büyük yarış 26 Nisan’da 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi kesinleşti; Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin 26 Nisan’da yapılacağını duyurdu.

YSK, 26 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin takvimini dün açıkladı. Takvime göre, seçim takvimiyle birlikte seçim yasakları 1 Mart Pazar günü başlayacak.

Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı seçmek üzere 1974’ten sonra 10’uncu kez sandığa gideceği 26 Nisan seçimleri için YSK hazırlıklara başladı.

YSK’nın duyurduğu seçim takvimine göre 1 Mart’ta seçim süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’na aday göstermek isteyen siyasi partiler, 17 Mart’a kadar adaylarını saptamak zorunda.

20 Mart’ta adaylar YSK’ya resmi başvurularını yapacak ve aynı gün YSK tarafından geçici olarak ilan edilecek.

Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü 22 Mart. Sandık seçmen listeleri 7 gün askıda kalacak.

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayları 29 Mart’ta kesinleştirecek ve aynı gün, oy pusulalarının düzenlenmesi için adaylar arasında yapılacak ad çekme, YSK tarafından duyurulacak.

Kesinleşen adaylar 30 Mart’ta ilan edilecek ve aynı gün YSK huzurunda, oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme işlemi yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik propaganda dönemi 31 Mart’ta başlayacak.

Siyasi partiler ile bağımsız adaylar, BRT’de propaganda yapmak için YSK’ya en geç 5 Nisan’a kadar dilekçe verecek.

6 Nisan, sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü.

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 11 Nisan. Bu tarihten sonra kamuoyu yoklaması ve araştırması sonucu yayımlanamayacak.

Seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü 23 Nisan.

Propaganda süresinin 25 Nisan’da tamamlanacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme günü 26 Nisan…

Adaylığını açıklayan 4 kişi var

Bu yıl 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını resmen açıklamış 4 kişi bulunuyor. Bunlar CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı.

Aday sayısının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.