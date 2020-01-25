Bir garip durum

Ömer KADİROĞLU

Pınarbaşı köyünde yaşayan ve 26 Aralık 2019 tarihinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Durmuş Akınal’ın ailesi iki acıyı birden yaşıyor. Diyalog’a konuşan aile yakınları, Akınal’ın elbiselerinin yanı sıra, parası, cep telefonu ve Mercedes marka araca ait anahtarların hala bulunamadığını söyledi.

Akınal’ın, hastaneye kaldırılmadan önce yaklaşık 7 bin lira olan 13’üncü maaşını aldığını ve cebine koyduğunu belirten aile yakını Yusuf Koçarslan “Hastaneye elbiseli girdi, morga çıplak vaziyette kaldırıldı. Dolayısıyla elbiselerini, parasını, telefonunu ve anahtarları kimin aldığını bilmiyoruz. Yetkililer bu olayı aydınlatmalıdır” dedi.



Acil servisten çıkarılınca eşyaları kayboldu

Durmuş Akınal’ın yakını Yusuf Koçarslan yaşanan üzücü olayı şöyle anlattı:

“26 Aralık 2019 tarihinde yakınım olan Durmuş Akınal, rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Üzerindeki kıyafetleri ile ambulansa bizzat kendim bindirdim. Hasta yakınları ambulansa alınmadığı için biz de kendi araçlarımızla gittik. Ambulans ile hastaneye gönderilen Durmuş Akınal’ın kıyafetleri, yaklaşık 7 bin TL tutarındaki 13’üncü maaşı, Nokia marka telefonu ve Mercedes arabasının anahtarları üzerindeydi. Acil müdahale odasına alındığında da kıyafetleri yine üzerindeydi. Bir yarım saat sonra Durmuş Akınal’ı kaybettiğimizi söylediler. Ertesi gün cenazemizi teslim almaya gittiğimizde üzerinde kıyafetlerinin olmadığını gördük. Morg görevlisine sorduğumuz zaman kıyafetleri üzerinde olmadan getirildiği bilgisini verdi. Defin işlemleri yapıldıktan sonra Pazar günü hastaneye gidip kamera görüntülerini izledik. Durmuş Akınal, kıyafetleri ile acil servise giriyor, oradan tomografi çekimi için çıkartılıyor ve o arada kıyafetleri üzerinden kayboluyor. Cebindeki telefonu, parası, aracının anahtarları kayboluyor. Lefkoşa Adli Şubeye giderek gerekli şikâyetimizi yaptık. Ancak üzerinden bir ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen bir sonuç alamadık. Biz canımızı hastaneye teslim ediyoruz ve malımızdan oluyoruz. Canımızı emanet ettiklerimiz, malımıza mı el uzatacak? Acımızı bile yaşayamadık. Sağlık Bakanı’na bu konuyu araştırması için çağrı yapıyorum. Biz bu işin peşini bırakmayacağız.”

Özyılkan: Durum hastane ile ilgili değil

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adil Özyılkan ise gerekli araştırmayı yaptığını ancak bir şey bulamadığını ifade etti. “bu durum hastane ile ilgili değildir” diyen Özyılkan şunları söyledi: “Polis soruşturdu, kameralara bakıldı. Ben de kameraları inceledim ama bir şey göremedik. Bu tip olaylarda hastaların üzerinden çıkan eşyaların teslim edildiği yere de baktık ancak bahsedilen eşyaları bulamadık. Daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Yıllardır ambulanslarımızı kullanan şoför ve sağlık personellerimiz de dâhil olmak üzere herkese hastanın üzerinden bu tür eşyalar olup olmadığını sorduk. Kimse bilmiyor. Polis de kamera kayıtlarını inceledi ancak bir şey bulunamadı. Durum hastane ile ilgili değildir. Polis gereken araştırmayı yapacaktır.”