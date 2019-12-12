Galatasaray Avrupa’ya el salladı 0-5 

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında PSG'ye konuk olan Galatasaray rakibine 5-0 mağlup oldu.
PSG’nin gollerini 33. Dakikada Icardi, 35. Dakikada Sarabia, 47. Dakikada Neymar, 63. Dakikada Mbappe ve 84. Dakikada penaltıdan Cavani kaydetti.
Karşılaşmadan 5-0 yenik ayrılan Galatasaray, böylece Avrupa'da defterini kapattı. A Grubu'nu PSG, 16 puanla lider tamamladı. Real Madrid 11 puanla ikinci olup diğer ikinci tur biletini alırken, Club Brugge 3 puanla Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Galatasaray ise 2 puanla son sırada kaldı.
Şampiyonlar Ligi’nde dün gece alınan sonuçlar:
Dinamo Zagreb - Manchester City: 1-4
Shakhtar Donetsk – Atalanta: 0-3
PSG – Galatasaray: 5-0
Club Brugge - Real Madrid: 1-3
Bayern Münih – Tottenham: 3-1
Olympiakos – Kızılyıldız: 1-0
Bayer Leverkusen – Juventus: 0-2
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova: 2-0