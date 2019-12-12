Galatasaray Avrupa’ya el salladı 0-5 

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki altıncı ve son maçında PSG'ye konuk olan Galatasaray rakibine 5-0 mağlup oldu.

PSG’nin gollerini 33. Dakikada Icardi, 35. Dakikada Sarabia, 47. Dakikada Neymar, 63. Dakikada Mbappe ve 84. Dakikada penaltıdan Cavani kaydetti.

Karşılaşmadan 5-0 yenik ayrılan Galatasaray, böylece Avrupa'da defterini kapattı. A Grubu'nu PSG, 16 puanla lider tamamladı. Real Madrid 11 puanla ikinci olup diğer ikinci tur biletini alırken, Club Brugge 3 puanla Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Galatasaray ise 2 puanla son sırada kaldı.



Şampiyonlar Ligi’nde dün gece alınan sonuçlar:

Dinamo Zagreb - Manchester City: 1-4

Shakhtar Donetsk – Atalanta: 0-3

PSG – Galatasaray: 5-0

Club Brugge - Real Madrid: 1-3

Bayern Münih – Tottenham: 3-1

Olympiakos – Kızılyıldız: 1-0

Bayer Leverkusen – Juventus: 0-2

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova: 2-0