Lefkoşa Belediye Tiyatrosu  yeni oyununun prömiyerini Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirdi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), yeni oyunu “Öksüzler”in prömiyerini önceki gece Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Dennis Kelly’nin yazdığı, Selen Girit’in çevirdiği, Aliye Ummanel’in yönettiği ve Osman Ateş, Hatice Tezcan, İzel Seylani ile Tuğra Özyiğit’in rol aldığı oyunun prömiyerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı,bazı belediye meclis üyeleri,sanatçılar,medya mensupları ve sanatseverler izledi.

Yapılan açıklamaya göre, oyunun yönetmeni ve LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel yaptığı konuşmada, olanaksızlıklar içinde her türlü olanağı en iyi şekilde değerlendiren LBT’nin çok iyi bir ekip çalışması ile yeni sezonda yeni oyunuyla yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıktığını söyledi ve tüm ekip arkadaşlarını sahneye çağırarak teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise değişen dünya için belki yeni olmayan ama kendileri için yeni bir konseptte,bambaşka bir ortamda ve özgün bir kurguyla kendisinin de başarılı bulduğu farklı bir oyun izlediklerini kaydederek oyuna emek veren herkese teşekkür etti. Harmancı, “LBT hem toplumsal hem de sanat sorumluluğu ile hareket etmeye devam edecektir. Bu ve bundan sonraki oyunların da bu ülke için bir farklılık yaratacağını düşünüyorum” dedi.

Oyun her Çarşamba ve Cuma saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde olacak

Oyunun yaş sınırı +16 ve biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.