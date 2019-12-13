Kıbrıslı Türk sanatçı Levent Soyer, “Serai Jazz” isimli çıkış albümü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle Türkiye’de yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre, iki yıllık bir emeğin ürünü olan, Osmanlı sarayı musikisinin yeni bir müziğe evrilmesi felsefesine dayanan, doğaçlama müzik geleneğinden köken alan albüm, Nu-Jazz esintileri ile makamsal müziği birleştiriyor.

Soyer’in amacının Osmanlı Sultan bestecilerin hazine dairesinde saklı elmas güzelliğindeki melodilerini dünyaya daha farklı bir perspektiften göstermek olduğu belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 10:36