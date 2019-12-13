Farklı modeller gündeme gelmeli

Cumhuriyet Meclisi’nde önceki gece Başbakanlık bütçesinin ardından, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi, oy çokluğuyla onaylandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, müzakerelerde 51 yıllık başarısızlığın sorgulanması gerektiğini, bunun toplumsal ve tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Federasyonun kötü bir model olmadığını ancak Kıbrıs'ta federal yapının kurulması ve yaşatılması için gerekli şartların olmadığını kaydeden Özersay, iş birliğine dayalı farklı modellerin konuşulması gerektiğini söyledi. Özersay, kendilerinin "iki ayrı devlet" modelinde bir çözüme yakın görüş içinde olduklarını da ifade etti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, bütçeleri bağlamında ve Kıbrıs sorununa dair bazı tespitlerde bulunmak istediğini belirterek, bir olgu olarak bugün neredeyiz sorusunun sorulması ve 1968’den bu yana devam eden müzakerelerin neden başarısızlıkla sonuçlandığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

51 yıllık başarısızlığın kök nedenlerinin ne olduğunun sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Özersay, bunun toplumsal ve tarihi bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Özersay, Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin bugünkü koşullar devam ettiği sürece, müzakereleri sonuç alıcı bir duruma getirmeyeceğini, referanduma götürmeyeceğini vurgulayarak, kapsamlı çözüm yaklaşımının siyasi istismara açık bir anlayış olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Özersay, KKTC’nin Dışişleri Bakanlığı’nın yürütmekle sorumlu olduğu politikanın Kıbrıs sorunu ile sınırlı olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın görüşlerinin uyumlu olmasının ellerini güçlendireceğini, ama görüşlerinin de farkı olabilmesinin de mümkün olabileceğini, anayasal olarak da bunun mümkün olabileceğini, her ikisinin de seçilmiş kişiler olduklarını aktardı.

Eğitim ve sağlık konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerinde dördüncü gününde 1 milyar 19 milyon 682 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ile 672 milyon 313 bin 500 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi vardı

Genel kurul dün 11.45’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Bütçe görüşmesine geçmeden önce genel kurula sunuşlar bölümünde, Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurul daha sonra 1 milyar 19 milyon 682 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Arıklı: öğretmenler eğitimin düşmanı

Bu bölümde ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Bütçe görüşmelerindeki konuşmaların gündem maddesiyle alakasız olması konusuyla ilgili, “Bu görüşmelerde sadece rakamlar konuşulmaz, öyle olsa o rakamlar konuşulur biterdi. Burada yapılan şey o yıl içerisinde hükümet programı ve bütçe doğrultusunda neler yapıldığının konuşulmasıdır” dedi.

Arıklı, hükümet programında yaşam boyu öğrenmeye dayalı nitelikli çağdaş bir eğitim sistemi oluşturulacağından bahsedildiğini ancak programda yer verilen birçok maddenin hayata geçirilmediğini söyledi.

Toplu taşımayla ilgili sorunların bir türlü çözülemediğini kaydeden Arıklı e-eğitim konusunda Türkiye ile protokol olmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Vizyon 2030 Eğitim Çalıştayı’nda kendisine konuşma imkânı verilmediğini söyleyen Arıklı bunu bir müdürün işgüzarlığı olarak tanımladı ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun buradaki konuşmasını eleştirdi.

Ülkedeki öğretmenleri “eğitim düşmanı” olarak tanımlayan Arıklı, sendikaların eğitim politikasının ortasına oturtulduğu eleştirisinde bulundu.

Kendi eşinin bir süre başka bir yerde görev yaptıktan sonra Lefkoşa’da görevlendirildiğini söyleyen Arıklı, herkesin kendisine yakın bir yerde çalışmak istemesinin normal olduğunu ancak sendika isteği doğrultusunda bir tayin sistemiyle belirli yerlerin öğretmensiz kalmasının, belirli yerlerde de öğretmen fazlası olmasının normal olduğunu belirtti.

Ataoğlu: Alt yapıda ciddi eksiklikler var

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, sadece mecbur kalındığı zaman devlet okullarının tercih edildiğini belirterek, bunun üzücü olduğunu dile getirdi.

Sendikalarla yaşanan sürtüşmelerin de bazı sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Ataoğlu okullarda alt yapı denetimlerinin yapılmadığını anlattı.

Girne’de okul inşaatında yaşananların eğitim verilen okullarda yaşanmasından endişe edildiğini dile getiren Ataoğlu, bu konudaki denetimlerin ivedi şekilde yapılmasını istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçeden büyük bir pay alsa da bunun büyük kısmının personel giderlerine harcandığını anlatan Ataoğlu altyapı yatırımlarının 2020’de yapılmasının mümkün görünmediğini kaydetti.

Özyiğit: Bütçenin yüzde 80’ini maaş ve ödeneklere gidiyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bütçeyle ilgili söz alarak, bütçeye bakıldığında rakamın yüksek göründüğünü ancak realitenin farklı olduğunu söyledi.

Genel bütçenin önemli bölümünü tutan bu bütçenin yüzde 80’lere varan kısmının maaş ücret ödenekler kalemine gittiğini söyleyen Özyiğit bunun oldukça sıkıntılı bir durum olduğunu ifade etti.

Kendi dönemlerinde yerel kaynaklı kalemler hazırlayarak bir olumsuzluğa mahal vermemeyi hedeflediklerini söyleyen Özyiğit şu anki bütçede durum böyle olmadığı için TC kaynaklı kalemlerde, Türkiye’den bu kaynak gelmezse sorun yaşanacağını dile getirdi.

Şimdiki hükümetin kendi hükümetleri döneminde “biz gelince para oluk oluk akacak” dediğini ancak durumun şu anda böyle olmadığını söyleyen Özyiğit, bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde TC kaynaklı kalemlerde durumun ne olacağının belirsiz olduğunu anlattı.

2020’nin eğitim için zorlu geçeceğini ifade eden Özyiğit, öte yandan kendilerinin başlattığı Vizyon 2030 çalışmasını devam ettirdikleri için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.Özdenefe: Tek değişiklik tahtalarda…

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, 40 yılda ülkedeki okullardaki tek değişikliğin tahtaların siyahtan beyaza değiştirilmesi olduğunu söyledi.

Eğitim Bakanlığı bütçesinin ülkedeki en büyük paya sahip olduğunu ve bunun akılcı ve verimli kullanılmasının önemli olduğunu ifade ederek, kalemlere bakıldığında böyle bir vizyon göremediğini belirtti.

Özdenefe, eğitimde yaşanan sorunlara değinerek, 2020 yılının da aynı şekilde devam edecek gibi göründüğünü söyleyerek, öğrencilerin 12 yılda “yabancı dil öğrenememesini, müzik aleti çalamamasını, kitap okuma alışkanlığı edinememesini” eleştirdi.

Özdenefe, Girne’de 4 üniversite 1 ana okul olduğuna dikkati çekerek bu konuda yapılması planlanan projeler hakkında bilgi istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi 1 Milyar 19 Milyon 682 Bin 400 TL olarak onaylandı.