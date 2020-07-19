K-Pet Birinci Ligi’nden düşecek üçüncü takım ile yükselecek üçüncü takımı belirleyecek play-off ve play-out grupları bugün belli olacak.

K-Pet Birinci Ligi bugün oynanacak maçlarla tamamlanırken play-out ve play-off oynayacak takımlar da belli olacak.

Birinci Lig’de play-off oynayacaklar belli olacak

K-Pet Birinci Ligi’nde şampiyon Mesarya ve Yonpaş Dumlupınar’ın ardından Süper Lige yükselecek üçüncü takım olma yolunda play-off oynayacak takımlar bugün belli olacak.

Birinci Lig’de Girne Halk Evi ve Gençler Birliği play out’a kalmayı garantilerken kalan iki takım bugün oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Yalova, Esentepe ve Maraş play-off için sahada

47 puanlı iki takımdan Yalova şampiyon Mesarya deplasmanına giderken 47 puana sahip diğer takım olan Esentepe ise Süper Lige yükselen Yonpaş Dumlupınar’ı konuk edecek.

44 puanla play-off’a kalmak için çabalayan Maraş ise Mormenekşe ile kendi sahasında karşılaşacak.

Her ihtimal olabilir

47 puanlı Yalova ve Esentepe’nin yenilmesi Maraş’ın da yenmesi durumunda üç takım da 47’şer puana sahip olacak ve aralarındaki ikili ve üçlü averajla play-off’a kalacak son iki takım da belli olacak.

Böyle bir durumda Maraş hem Yalova hem de Esentepe’ye üstünlük sağladığından play-off’a kalacak. İkinci takım ise Esentepe olacak. Esentepe Yalova’ya karşı oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmış ikinci maçta ise Yalova’yı 2-0 yenmişti.

Esentepe ve Yalova takımlarının oynayacakları maçlardan birer puan almaları durumunda ise Maraş galip gelse bile puanı play-off’a kalmaya yetmeyecek.

Play-off’a kalacak takımların kendi arasında oynadıkları maçlar

Yalova-Maraş 0-2 / 1-1

Esentepe – Yalova 1-1 / 2-0

Maraş- Esentepe 1-1 / 2-0

Play-off’a kalacak takımların ligdeki durumu

3. GHE 59 Puan

4. Gençler Birliği 49 Puan

5. Yalova 47 Puan

6. Esentepe 47 Puan

7. Maraş 44 Puan

Play-out sıralamasında kader günü

K-Pet Birinci Ligi’nde Doğancı ve Ozanköy’ün ardından ligden düşecek üçüncü takımı belirleyecek play-off maçlarında mücadele edecek takımlar da bugün belli olacak.

Play-out maçlarında nefes kesecek maç Bostancı Bağcıl ile Çanakkale arasında oynanacak.

27 puanlı Bostancı Bağcıl ile 31 puanlı Çanakkale play-out maçlarına daha yüksek puanla başlayabilmek için mücadele edecekler.

Play-out maçlarına puanlar ikiye bölünerek başlandığı için Bostancı Bağcıl en dezavantajlı takım durumunda.

9. Karşıyaka 38

10. Mormenekşe 38

11. Görneç 37

12. Lapta 33

13. Çanakkale 31

14. B. Bağcıl 27