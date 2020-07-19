Güven tazeledi

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Mühendis ve Mimar Odaları Birliği genel kurulunda başkanlığa yeniden Seran Aysal seçildi

Güven tazeledi
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) 54. Olağan Genel Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. 
Yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Başkanlığa oybirliği ile yeniden Seran Aysal seçildi.
Covid 19 salgını tedbirleri çerçevesinde konuk daveti yapılmayan toplantıda TMMOB İMO, TMMOB, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı   Teberrüken Uluçay  ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın mesajları okundu.
Genel Kurulda faaliyet ve mali raporların aklanması sonrasında 2020-2022 yılları arasında görev yapacak 54. Dönem Genel Başkan ve Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi. 

Genel Kurulda Birlik organları şu şekilde oluştu: 

“Seran Aysal – KTMMOB Genel Başkanı

54. Dönem KTMMOB Yönetim Kurulu
Evren Çavdır             
Mert Girgen            
Serkan Abbasoğlu            
Tunç Adanır            

54. Dönem KTMMOB Yüksek Onur Kurulu
Uğur Ulaş Dağlı – Kurul Başkanı        
Hasan Güralp – Kurul Üyesi            
Hasan Demirel – Kurul Üyesi             
Seyit Yorgancıoğlu – Kurul Üyesi        
Sümer Kaya – Kurul Üyesi              
Bora Tüccaroğlu - Yedek Kurul Üyesi        
Buket Asilsoy - Yedek Kurul Üyesi    

Denetim Kurulu:
Ahmet Adışanlı 
Ezcan Özsoy “

Organların oylanması sonrasında Birlik Başkanı Seran Aysal, 54.Dönem’de yapılması planlanan çalışmaları aktardığı konuşmasını gerçekleştirdi. 
Birlik Yönetim Kurulu  önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak görev dağılımı gerçekleştirilecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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