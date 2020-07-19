Özgürlüğün 46’ncı yılı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Garantörlük haklarını kullanan Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinlikler, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak. Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüsle (COVİD-19) ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Bugün üç tören var

Bugün 3 tören var. İlk tören, saat 18.00’de, Boğaz Şehitliği’nde düzenlenecek.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören ise saat 18.30’da başlayacak.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’ndaki tören saat 19.00’da başlayacak, anıt inşaatı nedeniyle TMT Anıtı önünde yer alacak.

20 Temmuz Pazartesi günü ise Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de saat 08.50’de tören yapılacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni ise saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması ile başlayacak tören, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.

İlçelerde tören düzenlenecek

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Pazartesi günü, ilçelerde de törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.25’te yapılacak. İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de, askeri birlikler ve halkın bayramının kutlamasıyla başlayacak.

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.20’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 15.30’da başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak.

Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde, saat 18.00’de yer alacak. 18.15’te ise Müze önündeki tören başlayacak.

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören düzenlenecek. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Akdoğan Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Geçitkale’deki tören 20 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yer alacak.

20 Temmuz Pazartesi günü Girne Yeni Limanı Zafer Rıhtımında, “Müze Gemi”nin açılışı yapılacak. Açılış saati 11.30.

21 Temmuz Salı günü saat 21.00’de BRTK bahçesinde, Örge Volkan konseri düzenlenecek. Bayrak FM organizasyonuyla düzenlenen konser seyircisiz olacak ve medya üzerinden canlı yayınlanacak.

Şehitler de anılacak

Öte yandan, Barış Harekatı’nın 46. yıldönümünde şehitler de anılacak.

Alaminyo şehitleri 21 Temmuz Salı günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tuzla şehitleri 23 Temmuz Perşembe günü saat 09.00’da Tuzla Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.



Ömürlü: Egemenliğin temeli atıldı

Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz Barış Harekatının 46. yıldönümünü onur ve gururla kutladıklarını kaydetti ve “Bugün KKTC Devletinin egemen varlığının temelinin atıldığı gündür. Bugün Kıbrıs Türk halkının, can güvenliğinin ve özgürlüğünün, teminat altına alındığı gündür” dedi.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkı ve Türk Ulusu olarak bu mutlu günün 46. yıldönümünün haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti ve Anavatan Türkiye’ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan güvenlerini yineledi, şükranlarını sundu.

Esenyel: ENOSİS önlendi

Sönmezliler Ocağı, 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntası ile EOKA B’nin gerçekleştirdiği darbenin asıl hedef ve amacının, Ada’yı bir Elen Cumhuriyeti’ne dönüştürmek ve böylelikle ENOSİS’i sağlamak olduğunu kaydetti ve “ENOSİS, Barış Harekâtı sayesinde önlendi” dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46’ncı yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, 20 Temmuz 1974 öncesi dönemde Kıbrıslı Türklerin çok zor şartlar altında yaşadığını, toprağın yüzde 3’üne sığınmak zorunda kaldığını, Barış Harekâtına kadar çok bedeller ödendiğini belirtti.

And: Şehitleri rahmetle anıyoruz

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayarak, halkın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı; şehitlere ve ebediyete uğurladıkları silah arkadaşlarını rahmetle, gazileri ise saygıyla andı.

Dernek Genel Başkanı Kazım And, mesajında, “Barış ve özgürlüğe kavuşmamızın 46'ncı yıldönümünü kutladığımız bu mutlu günde, hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini koruyarak, halkımızı güven ve refah içerisinde geleceğe taşımaktır” dedi.