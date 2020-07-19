Bölge belirsizliğe itildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı ile ilgili sürecin çok kötü yönetildiğini, bölgenin belirsizliğe itildiğini savunarak, “Oysa bizim plansız projesiz işlerle kaybedecek zamanımız yoktur” dedi.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 54’üncü Olağan Genel Kurulu’na video kaydıyla seslenen Erhürman, konuşmasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin herhangi bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, yasa ile kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi.

Erhürman, Başbakanlığı döneminde Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile yoğun teşviki mesai içerisinde olduğunu ve kendi alanlarındaki konularla ilgili bilimsel verileri paylaşmak konusunda son derece cömert bir tutum sergilediklerini vurguladı.

“Devlet yönetimi bilimsel verilere dayanmak zorunda”

Yaşanan pandemi döneminin herkese devlet yönetiminin muhakkak bilimsel verilere dayanmak zorunda olduğunu öğrettiğini belirten Erhürman, devlet yönetiminin başarılı olmasının ancak, bilimin ışığını kendi yönetim tarzına yansıtmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı ve bunun güncel yaşamda şu anda yer bulmadığını söyledi.

“Guterres’in raporu umut verici”

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilgili tüm Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve parametreleri çerçevesinde iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümün gerekliliğinin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunu değerlendirerek, “Sayın Genel Sekreter’in raporu, çözüm için umut verici unsurlar içeriyor” dedi.

Raporda ‘Kıbrıs etrafında hidrokarbonlarla ilgili tırmanmakta ve yayılmakta olan gerilimin çözüm gerekliliğini daha da ivedi hale getirdiği’ vurgusuna yer verildiğine dikkati çeken Erhürman, “Yıllardan beridir bizim söylemekte olduğumuz da budur” ifadesini kullandı.Çözümün ötelenmesinin adayı istikrardan uzaklaştırdığına işaret eden CTP lideri Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin ‘kapsamlı çözümle ilgili umutların hala canlı olduğu ve en erken zamanda 5’li konferansa hazır olduğunu’ söylemesinin önemine işaret etti.

“Guterres ‘destek ve girişim’ bekliyor”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda, ‘Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme dair umutların hala canlı olduğunu’ söylemesinin umut verici olduğunu kaydeden Erhürman, “Sayın Genel Sekreter bu hedefe en erken bir zamanda ulaşmak için destek ve girişimlere ihtiyaç duyulduğunu’ söylüyor. Bu çağrıya kulak vermek ve gereğini yapmak taraflara düşmektedir” dedi.

Raporda, ‘statükoyu değiştirme yönünde kaydedilen ilerlemelerin yetersizliğinden ve durumun istikrarlı olmaktan uzak olduğundan’ söz edildiğine dikkati çeken CTP Genel Başkanı Erhürman, şöyle devam etti:

“Maraş, Hidrokarbon zenginlikleri ve Doğu Akdeniz’de tırmanmakta olan gerilim gibi birtakım gelişmeler nedeniyle artan sorunlara işaret eden rapor, bir anlaşmaya doğru adım atmak için Kıbrıslı iki lider ve garantör ülkelerle istişareler yapılması gerektiğini belirtiyor. Adanın doğal kaynaklarının her iki topluma da fayda sağlaması gerektiği raporda bir kez daha tekrarlanmıştır. İlgili bütün taraflar buradan gerekli mesajları almalıdır.”