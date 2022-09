Lige iyi başladı 3-2

Yer: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Sertan Alkın, Berk Bağrıkara

MAY: Cenk, Billy Mehmet, Mejdi, Aksel, Arda (Kemal), Kossi (Mehmet Kum), Yasin (Bayram), Ömer, Vakkas, Memduh (Gökhan), Mustafa

Gönyeli: Mustafa, Tufan, Emre, Mustafa Hacı (Ahmet), Kahraman Dönmez, Halil, Osita, Kadir, Barış (Barış), Mehmet Fatih Parlak (Dennis), Süleyman (Rıdvan)

Goller: 2. Dk. Billy Mehmet, 5 ve 13. Dk. Mejdi (MAY), 19. Dk. Mehmet Fatih Parlak, 45. Dk. Osita (Gönyeli)

K. Kart: 15. Dk. Cenk Yılmaz (MAY)

AKSA Süper Ligi’nin ilk hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Gönyeli’yi 3-2 yenerek lige 3 puanla başladı.

Maçın 2. Dakikasında Billy Mehmet ile 1-0 öne geçen Merit Alsancak Yeşilova 5. ve 13. Dakikada Mejdi’nin kaydettiği gollerle skoru 3-0’a taşıdı.

15. dakikada Merit Alsancak Yeşilova kalecisi Cenk’in kırmızı kart görmesiyle takımın morali de bozuldu.

19. dakikada gelişen Gönyeli atağında Mehmet Fatih Parlak skoru 3-1’e getiren golü kaydetti.

İlk yarının son dakikasında gelişen atakta ise Osita’nın golü skoru 3-2’ye taşıdı.

İlk yarı Merit Alsancak Yeşilova’nın 3-2’üstünlüğünde tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında iki takımın da çabaları golü getirmeyince maç Merit Alsancak Yeşilova’nın 3-2 üstünlüğünde tamamlandı ve lige 3 puanla başladı.