Son gelişmeleri anlattı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Ertuğruloğlu ile Bayramov, görüşmede KKTC-Azerbaycan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, KKTC Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve Üçüncü Sekreter Seval Gökeri de katıldı.

New York'taki temaslarını tamamlayan Ertuğruloğlu'nun, Washington'a geçerek hafta içinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile temaslarda bulunması bekleniyor.

Ertuğruloğlu, "Washington Institute for Near East Policy" isimli düşünce kuruluşunun yuvarlak masa toplantısında Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek ayrıca Washington'da gazetecilerle de bir araya gelecek.