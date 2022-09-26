Birileri buna bakmalı

Ali Cem GÜL

Kuzey Kıbrıs’ta pazarlarda ve marketlerde tam anlamıyla bir domates bilmecesi yaşanıyor. Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda yerli üretim domates kilosu 30 liradan satılırken, marketlerde 26 liradan mana reyonuna konuldu. Marketler Türkiye’den ithal edilen domatesler ise 35 liradan satışa sunuldu.

Türkiye’de kilosu bir buçuk lira olduğu belirtilen domatesin ülkeye ithal edildikten sonra 35 liraya satılması tepki çekti.

Ülkede üretimin yetersiz olduğu, kaliteli ürünlerin güneye verildiği ifade edilirken, Ziraat Mühendisleri Odası, domatesin pahalı olmasının nedeninin üretimin azalması olduğunu belirtti.

Ülkede kaliteli domates üretimi yapan birçok üreticinin ürününün tüccarlar tarafından pazarlandığını aktaran Uluçam, “Bu ülkede üretici yeteri kadar desteklenmezse, Toprak Koruma Yasası ve Hal Yasası gibi üreticiyi koruyan yasalar yapılmadığı sürece bu topraklar maalesef el değiştirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyata satılıyor

Uluçam, ayrıca ithal domatesin kilosunun maliyetinin 3 buçuk TL olduğunu belirterek, marketlerde 30 ile 35 TL’ye satılmasını eleştirdi ve Hükümeti “fahiş karları” görmezden gelmekle suçladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, toptancılık yapan marketlerin kötü kalitedeki domatesleri yüksek fiyatla raflarına koyup, piyasada kaliteli ve yeterli miktarda domates olmadığını savunarak domates ithalinin serbest bırakılması için Tarım Bakanlığı’na baskı yaptığını öne sürdü.

“Market raflarına koydukları kötü kaliteli domateslerdeki esas senaryo, domates kıtlığı var deyip fiyatları da yükselterek ithal domatesteki kar oranını artırmaktır. Bu durum yıllardır böyle ve ithalatçı tüccarlar bu senaryoyu her geçen gün daha da iyi oynamaktadır” diyen Uluçam, market raflarında 30 ile 35 TL olan domatesin fiyatının Mersin’de 1 ile 1.30 TL olduğunu vurguladı.

Pazar yerinde yerli domates marketten pahalı

Bu arada sadece domates değil, Pazar yerinde birçok yemekli sebzenin yüksek fiyatı cep yaktı.

Bamya 35, börülce 30, kabak kilosu 15 liradan tezgaha konurken, biber türleri 30 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bekledi. Taze fasulye 20 liraya satılırken, salatalık 12, patates 17 liradan tezgaha kondu. Pazar yerinde yerli domates 30 lira, marketler ise 26 liradan satılması dikkat çekti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Salatalık 12

Börülce 30

Patlıcan 10

Domates 30

Taze fasulye 20

Barbunya 35

Bamya 35

Kabak 15

Acı biber 30

Kapya biber 25

Dolmalık biber 25

Patates 17

Soğan 15

Elma 17

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 09:36