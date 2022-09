‘Temiz yönetim’ için değişim şart

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluk olaylarının arttığına inanan vatandaşlar; mevcut şartlarda bunun önüne geçilemeyeceğini, hatta ileride daha ciddi sorunların yaşanacağını düşünüyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar ülkenin bu hale gelmesini, siyaseti bozulmasına ve ülkenin kötü yönetilmesine bağlıyor.

Temiz bir yönetim için öncelikle siyasetin yenilenmesi gerektiğini düşünen vatandaşlar “artık iş yapacak, halka dürüst hizmet verecek, ihale mafyasına boyun eğmeyecek bir yapı istiyoruz” diyerek

siyasilere önemli bir mesaj gönderiyor. Vatandaşlar, siyasetin yenilenmesi ve güven verecek bir duruma gelmesi halinde, ülkedeki sorunların azalacağını düşünüyor.

Ne dediler…?

Musa Suiçmez

“Kamu kurumlarında iş bir işi yaptırmak için ya adam bulacaksınız ya da rüşvet vereceksiniz. Bu nedenle devlet dairelerinde yolsuzluk ve rüşvet olmadığını söylemek doğru bir yaklaşım değildir. Başbakan, Bakanlar bile Elektrik Kurumunda mafya olduğunu ve devletten daha güçlü olduğunu söylüyor. Buna hükümet veya bakanlar müdahale edemiyorsa demek ki burada büyük bir güç vardır. Ülkede temiz bir siyaset için güçlü bir irade kaçınılmazdır. Doğru dürüst siyasetçilerin ve yanlışlara irade gösterecek anlayışların ülkeyi yönetmesi ile temiz bir siyaset yapılabilir.”

Hamit Çalışkan

“Kamu kurum ve kuruluşlarında bol tarafından rüşvetin ve yolsuzluğun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yolsuzluklar yapılır ortaya çıkmaz, ambarlar soyulur ortaya çıkmaz ve bunların bedeli de halkın sırtına yükleniyor. Elektrik Kurumunda büyük bir mafya olmasa bu kadar halkın boğazına basılmazdı. Haksızlıklar yolsuzluklar diz boyu. Eğer hükümet bunlarla mücadele ediyor olsaydı her şey rayına oturacaktı.”

Kamil Birkaya

“Kamu kurumlarında bence rüşvet ve yolsuzluk vardır. Ülkenin her yerinde her kurumda yolsuzluk ve rüşvetin olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda güçlü bir mafya olduğu ve bu mafyanın devletten daha güçlü olduğu söyleniyor ancak bence bu ülkede mafya devlettir ve içindekiler de üyeleridir. Ülkede temiz bir siyaset yapılmalıdır ve bunun için bütün partilerin fes edilmesi gerekiyor.”

İbrahim Ünal

“Kamu kurumlarında eskiden yoktu ancak şimdilerde eş dost akrabaların dairelere doldurulması ile yolsuzluk ve rüşvet olaylarının kamu kurumlarında yaşandığını söylemek mümkündür. Benim bir kamu kurumuna dilekçem var ve 6-7 aydır bekliyor. Tanıdığım biri olsa hemen bu dilekçeme cevap alırdım. Ülkede temiz bir siyaset için halkın bilinçli olması gerekiyor. Halk kime oy verdiğini iyi ölçüp tartmalı ve kendi kişisel çıkarları için oy vermekten vazgeçmelidir.”

Erkan Birer

“Kamu kurumlarında yolsuzluk ve rüşvet durumlarının olduğunu rahatlıkla söylüyorum. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda bir mafya olduğu ve devletten güçlü olduğu belirtildi. Bence eğer kendileri bu işin içinde değilse çıkıp ifşa etsinler. Eğer bu yolsuzluklar ifşa edilmiyorsa ve payları azaldığında çıkıp bunu açıklıyorlarsa kabul edilir değildir. Ülkede temiz bir siyaset için temiz siyasetçilerin kilit noktalara gelmesinin önü açılmalıdır. Yalan söyleme becerisi olanlar, söz verip yapmama becerisi olanların önleri hep açıktır ve bu çarkın artık ters dönmesi gerekiyor.”

Saadet Sever

“Kamu kurumlarında yolsuzluk ve rüşvet olaylarının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim çünkü şahit olduğum konuşmalar ve ortamlar vardır. Bakanlar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda büyük bir mafya olduğunu açıklıyorsa biz ne diyelim? Devletimiz kendi içinden çökmeye başladı ve bizleri çok daha kötü günler bekliyor. Ülkede temiz bir siyaset için koltuğa geçenler kendilerini halkın yerine koyarak çalışmaları gerekiyor.”

Sadık Bünyat

“Kamu kurumlarında yolsuzluk ve rüşvetin çok olduğunu söyleyebiliriz. Bakanlar bile bu ülkenin Elektrik Kurumunda bir mafya olduğunu söylüyorlar. Bence kirli çamaşırlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ülkede temiz bir siyaset için gerçekten iş yapacak kişilerin seçilmesi gerekiyor. Bu ülkede siyaset babadan oğula geçiyor. Bu ülkenin temizlenmesi için bence KKTC’ye bir meteor düşmesi lazım.”

Nevcihan Acar

“Kamu kurumlarında bence yolsuzluk ve rüşvet vardır. Bakanlar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda bir mafya olduğu ve bu mafyanın devletten daha güçlü olduğunu söylüyor. Bence bunda haklıdırlar ancak bunun ortadan kalkması için de çalışmaları gerekiyor. Ülkede temiz bir siyaset için halk oy verdiği kişilerin geçmişine de iş becerisine de çok iyi bakması lazım.”

Osman Karakuzu

“Kamu kurumlarında yolsuzluk ve rüşvet olaylarının olduğunu düşünüyorum. Memlekette devlette bir işin olduğunda tanıdığın varsa hızlı yapıyorsun. Torpil dönen bir ülke. Bu ülkede yok yoktur bence. Bakanlar çıkıp bu ülkenin elektrik kurumunda bir mafya olduğunu ve bu mafyanın devletten daha güçlü olduğunu söylüyorsa ben daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Bu ülkede temiz bir siyaset için temiz insanları ve gerçekten iş yapacak insanları bireysel çıkarlarımıza bakmaksızın seçmemiz gerekiyor.”

Savaş Çetinkaya

“Kamu kurumlarında yolsuzluk ve rüşvet mutlaka vardır. Bu devletin başına kim geçse yolsuzluğa ve rüşvete kolay kolay yok demez. Dürüst insanlar var ancak elbette onları da bu ülkenin başına koymazlar. Ülkede temiz siyaset için seçilen kişilere daha fazla dikkat edilmeli ve gerçekten iş yapacak kişileri seçmemiz gerekiyor.”