Metehan çilesi

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arası araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine uzun araç kuyruğu vardı.

Kuzeye akaryakıt ve market alışverişi için gelen Rumlar, güneye gezmeye veya işe giden Kıbrıslı Türkler uzun süre kuyrukta bekledi.

Günde ortalama 13 bin giriş-çıkışın yapıldığı kapıda, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşurken, sınır kapılarındaki altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısı giderilmediği için sorunlar da çözülemiyor. Akaryakıt satışından dolayı devletin kasasında yıllık ortalama 45 milyon Euro’luk (Yaklaşık 810 milyon TL) bir gelir girmesine rağmen neden çözüm üretilmediği merak konusu oluyor.

Ekonomik örgütler ve esnaf, ülkeye ve çarşı esnafına katkısı olan sınır kapılarında acil önlem alınmasını bekliyor.

Diyalog’a konuşan Arasta esnafı, yeni havayolu şirketi kurarak ülkeye turist getireceklerini ifade eden yetkililerin, sınır kapılarının katkısını görmezden geldiğini ifade ediyor. Sınır kapılarından geçiş yapan Rum ve turistlerin ekonomiye katkısının büyük olduğunu ifade eden esnaf, “yerli halkın pek uğramadığı çarşıyı turistler ayakta tutuyor” ifadesini kullandı.

