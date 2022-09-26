Yeni bir kriz

Yeninden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 3 partinin imzaladığı koalisyon protokolünde sıkıntılar olduğunu ifade ederek, “Biz, bulunduğumuz makamda iş yapamayacağımıza, faydalı olamayacağımıza kanaat getirdiğimiz anda ki o noktaya çok yaklaştık, Sayın Başbakandan affımızı ister hükümetten çekiliriz” dedi.

YDP İlçe Teşkilatı, Pazar Kahvaltısı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşma yapan YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, önümüzdeki hafta 3 parti genel başkanının katılacağı bir toplantı talep edeceklerini söyledi.

Arıklı, u toplantıda takvimlendirilmiş hükümet programının neresinde olduklarını birlikte tespit edeceklerini ifade etti.

Arıklı, önceki dönemde hükümetin çeşitli sebeplerle randımanlı çalışamadığını, UBP ve DP’nin kurultaylarını yaptıklarını, artık icraat yapmanın önünde herhangi bir engel kalmadığını söyleyerek şunları söyledi:

"İcraat da sıkıntılarımız olduğu gibi 3 partinin imzaladığı koalisyon protokolünde de sıkıntılar var. Bunu Sayın Başbakan da görüyor. Bu sıkıntılar şimdiye kadar anlaşılabilirdi. Ama artık kurultay bittiğine ve partideki dağınıklık ortadan kalktığına göre Sayın Başbakan ipleri eline almalı. Bu hükümet, Ünal Üstel hükümetidir. Başarı da başarısızlık da onundur. Zaman su gibi akıp geçiyor. İnsanların sıkıntıları ise her geçen gün artıyor. Bu hükümet günü idare edelim diye kurulmadı. DP’yi bilmem ama YDP olarak biz, bulunduğumuz makamda iş yapamayacağımıza, faydalı olamayacağımıza kanaat getirdiğimiz anda ki o noktaya çok yaklaştık, Sayın Başbakandan affımızı ister hükümetten çekiliriz. Biz hükümetten çekilirsek, hükümette herhangi bir kriz olmaz. hükumet bizsiz de iki partili olarak yoluna rahatlıkla devam eder. Bu yüzden muhalefetin heyecanlanmasına gerek yok.”