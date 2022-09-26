Endişe verici

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkede zamansız ve genç ölümler endişe verirken son 48 saatte yaşları 44 ile 59 arasında değişen 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazimağusa sakinlerinden 44 yaşındaki Havva Özkan önceki akşam saat 19.00 sıralarında misafirlikte bulunduğu ev içerisinde aniden fenalaştı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Havva Özkan’ın duran kalbi yapılan tüm müdahalelere rağmen çalıştırılamadı ve genç kadın hayata veda etti.

Kısa bir süre önce baypas ameliyatı olan ve Lefkoşa devlet Hastanesi’nde kardiyoloji servisinde tedavi gören talihsiz kadının, kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

Bahattin Tok’a otopsi yapılacak

Dipkarpaz Belediyesi çalışanı Bahattin Tok ise 48 yaşında hayata veda etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Bahattin Tok, önceki gün saat 09.50 sıralarında, Dipkarpaz’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Tok’un ölüm nedeni henüz açıklamazken, bugün yapılacak otopsinin ardından tespit edileceği bildirildi.

Çılgın’ın ölüm neden kalp

Gönyeli sakini Adem Çılgın da 59 yaşında hayatını kaybetti. Çılgın önceki sabah saat 05.00 sıralarında evinde rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çılgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çılgın’a yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Yine kalp yetmezliği

Öte yandan, geçtiğimiz perşembe günü evinde rahatsızlanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Balıkesir köyü sakini 75 yaşındaki Aziz Karabulutoğlu’na yapılan otopside ölüm sebebinin "kalp yetmezliği" olduğu tespit edildi.