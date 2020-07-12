Mandırez'de tıs yok  0-0

banner453

Süper Lig'in 27. hafta maçında Hamitköy-Merit Alsancak Yeşilova maçında kazanan çıkmadı 

Mandırez'de tıs yok  0-0
banner432

Stat: Esat Erdoğmuş
Hakemler: Hüseyin Eyüpler, Hakan Gök, Ali Akçınar
Hamitköy: Emre, İbrahim Kaba, Hasan (Dk 90 Micheal), Ömer (Dk 68 Camara), Daniel, Burak (Dk 62 Agit), Mustafa, Aboucar, Eray, Taner, İbrahim Güler
MAY: İrfan, Osei, Mustafa Salk, Memduh, Emin, Yasin (Dk 60 Burak), Alican (Dk 53 Mustafa Vardi), İria, Vakkas (Dk 68 İlyas), Biily,Mejdi
Kırmızı Kart: Dk 77 İbrahim Güler (Hamitköy)

Erkut MAHSUCU
Süper Lig’in 27. hafta maçında Hamitköy - Merit Alsancak Yeşilova maçında kazanan çıkmadı.
Dk.11: Hamitköy atağında Ömer'in pasında sol çaprazda topla buluşan Eray'ın vuruşunda top auta gitti. 
Dk.34: MAY atağında Yasin'in sağdan ortasında Emre topu kontrol etti. 
Dk.43: MAY atağında Vakkas sol çaprazda topla buluştu vuruşunda top auta gitti.
İlk yarı 0-0 bitti.
Dk.47: Hamitköy atağında Taner'in soldan ortasında Eray'ın vuruşunda top auta çıktı.
Dk.62: MAY köşe atışında İria'nın ortasında Billy'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
Dk.77: Hamitköy takımında İbrahim Güler rakibine yaptığı sert hareket sonucu ikinci sarı kartın ardından kırmız kartla oyundan ihraç edildi.
Maçta başka gol olmayınca 0-0 eşitlikle iki takım 1 puan kazandı. Hamitköy puanını 32’ye, Yeşilova ise 52’ye yükseltti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bafra yatırım alanları gecikmeden hayat bulmalı 
Bafra yatırım alanları gecikmeden hayat bulmalı 
  1. KIBRIS