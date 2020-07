Mandırez'de tıs yok  0-0

Stat: Esat Erdoğmuş

Hakemler: Hüseyin Eyüpler, Hakan Gök, Ali Akçınar

Hamitköy: Emre, İbrahim Kaba, Hasan (Dk 90 Micheal), Ömer (Dk 68 Camara), Daniel, Burak (Dk 62 Agit), Mustafa, Aboucar, Eray, Taner, İbrahim Güler

MAY: İrfan, Osei, Mustafa Salk, Memduh, Emin, Yasin (Dk 60 Burak), Alican (Dk 53 Mustafa Vardi), İria, Vakkas (Dk 68 İlyas), Biily,Mejdi

Kırmızı Kart: Dk 77 İbrahim Güler (Hamitköy)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig’in 27. hafta maçında Hamitköy - Merit Alsancak Yeşilova maçında kazanan çıkmadı.

Dk.11: Hamitköy atağında Ömer'in pasında sol çaprazda topla buluşan Eray'ın vuruşunda top auta gitti.

Dk.34: MAY atağında Yasin'in sağdan ortasında Emre topu kontrol etti.

Dk.43: MAY atağında Vakkas sol çaprazda topla buluştu vuruşunda top auta gitti.

İlk yarı 0-0 bitti.

Dk.47: Hamitköy atağında Taner'in soldan ortasında Eray'ın vuruşunda top auta çıktı.

Dk.62: MAY köşe atışında İria'nın ortasında Billy'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

Dk.77: Hamitköy takımında İbrahim Güler rakibine yaptığı sert hareket sonucu ikinci sarı kartın ardından kırmız kartla oyundan ihraç edildi.

Maçta başka gol olmayınca 0-0 eşitlikle iki takım 1 puan kazandı. Hamitköy puanını 32’ye, Yeşilova ise 52’ye yükseltti.