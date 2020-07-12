Aya Sofya müzesinin yeniden ibadete açılması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklaması dünkü Rum gazetelerinin birinci sayfalarında fotoğraf desteğiyle yer buldu.

Fileleftheros “Erdoğan Tahrikkar Şekilde Camiye Çevirdi… Aya Sofya’yla İlgili Utanç Karar… Erdoğan 24 Temmuz’da İbadete Açılacak Diyor… UNESCO ve Diğer Kurumlardan Tepki Fırtınası” başlık ve spotlarını kullandı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şahsi twitter hesabından paylaştığı mesajında “Aya Sofya’nın camiye çevrilmesi medeni dünya ve onu temsil etmekte olan uluslararası örgütlere yeni bir meydan okumadır. Tarihi çarpıtma ve Hristiyanlar için çok kıymetli bir dünya mirasına saygısızlıktır” ifadelerini kullandığını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve siyasi partilerin de Türkiye’nin bu kararı, genel tavrı ve felsefesini kınayan açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Haravgi, haberi birinci sayfasında “Erdoğan Aya Sofya’yı Camiye Çevirdi” başlığıyla aktardı.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Aya Sofya’nın camiye çevrilmesini “olumsuz gelişme” ve “tarihe saygısızlık” diye nitelediğini ve uluslararası örgütlerin, Aya Sofya’nın camiye çevrilmesini engellemek için tepki çabalarını yoğunlaştırmaları gerektiği görüşünü dile getirdiğini yazdı.

Habere göre DİSİ, açıklamasında, Türkiye’nin bu hareketi ile “uluslararası hukuku ihlal ettiğini, ülkelerin ve UNESCO gibi örgütlerin çağrılarını görmezden geldiğini” savundu.

Hrisostomos’u ziyaret etti

DİKO, Aya Sofya’nın camiye çevrilmesi kararından sonra yoğun bir hareketlilik gerektiği görüşünü ortaya koyarak, Aya Sofya için kamuoyu oluşturmak maksatlı elektronik imza kampanyası başlatma inisiyatifi aldı. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos dün Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’u ziyaret ederek imza kampanyası konusunu görüştü.

Aithia, haberi “Aya Sofya’yı Cami Yaptı” başlığıyla manşetten ve “Aya Sofya’yı Talimatla Camiye Çevirdi… Erdoğan Hristiyanlığa, Tarihe ve Dünya Kültür Mirasına Saygısızlık Ediyor” başlığıyla iç sayfasından aktardı.

Politis de manşete çektiği habere “Erdoğan Müze ‘Fatihi’… Aya Sofya’yı Siyasi Açıdan Kullanıyor ve Uluslararası Tepkileri Açıyor” başlık ve spotlarını attı.