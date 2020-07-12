DAÜ'de 71 ülkeden 2 bin 232 mezun 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci sebebiyle, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ni çevrimiçi (online) olarak yaptı.

Verilen bilgiye göre, Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni dün saat 14.00’te, DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV’den yayınlamdı.

Törende; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın banttan DAÜ mezunlarına seslenişleri yer aldı. Aynı zamanda, DAÜ Fakülte Dekanlarının mezunlara mesajları da tören kapsamında yayımlandı.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Önlisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’nde, mezunların resimleri yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi.

DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’nin tamamlanmasıyla 71 farklı ülkeden 2 bin 232 önlisans, lisans ve lisansüstü mezun diplomalarına kavuşmuş oldu.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni ise dün, çevrimiçi olarak yapılmış; 358 yüksek lisans ve doktora öğrencisi diploma almıştı.

