Özersay abartmış!

Rum basını, KKTC’nin ABD’nin Güney Kıbrıs’ı IMET programına almasına ve Rum yönetiminin sınır kapıları yakınlarına portatif beton ağır silah siperleri yerleştirilmesine gösterdiği tepkileri “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasız bir devlet olmasını istiyorlar” sözüyle yorumladı.

Fileleftheros haberi manşetten “Kendi Kendilerine Savaşıyorlar… İşgal Rejimi Pirgo-Dillirga’daki İki Seyyar Siper İçin Bizi BM’ye Şikayet Ediyor” başlığıyla aktardı.

Haberde, Türkiye ve KKTC’nin Güney Kıbrıs’ın ABD’nin askeri eğitim ve talim programına dahil edilmesine tepki göstermesinden 24 saat sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, RMMO’nun Yeşilırmak sınır kapısı yakınlarına beton ağır silah siperi yerleştirmesini BM’ye mektup göndererek protesto ettiğine dikkat çekildi.

BM nezdinde yapılan protestonun, Kıbrıs Türk tarafının Rum-Amerikan askerî işbirliğine tepkisiyle alakalı olduğu yorumunu yapan gazete, Türkiye’nin ve KKTC’nin, “en küçük bir savunma kabiliyeti olmayan, tahkimatsız bir devlet” olmasını istediğini ve Rum yönetiminin “ savunma kabiliyetini takviye etme ve savunma alanında uluslararası işbirliği yapma çabalarını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Gazete Dışişleri Bakanı Özersay’ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’a ve barış misyonlarından sorumlu Genel Sekreter yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’e Kıbrıs Türk tarafının rahatsızlığını ilettiği mektuplarında, ağır silah siperleri konusunu “abarttığını” iddia etti.

