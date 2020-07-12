Trafik rahatlayacak 

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, dün çalışmalarına başlanan Girne-Alsancak Yolu 1. Etap projesinde incelemede bulundu.

Lapta, Alsancak ve Karşıyaka bölgelerinde, uzun yıllardır ciddi trafik sıkışıklığına ve ulaşım zorluğuna neden olan yolun, Alsancak –Lapta arasındaki bölümünün , duble yola dönüştürülmesi amacıyla , çalışma başlatıldı.

Projenin 20 milyon Türk Lirasına mal olacak ilk etap çalışmaları kapsamında, Hasan Uzun Petrol ve Yeşiltepe Köyü sapağı arasında kalan güzergahın 210 iş günüde duble yola çevrilerek trafikte bir rahatlama sağlaması hedefleniyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başbakan Tatar, Alsancak Lapta yolunun tek şerit olması nedeniyle uzun yıllardır trafiğin kilitlendiğini ve bölgede ciddi bir ulaşım sorunu yaşandığını anımsatarak, hükümet olarak bu sorunu çözmek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Projenin ilk etabını üstlenen firmanın, çalışmalarına başladığını ve projenin ilk etabının tamamlanmasıyla trafikte ciddi bir rahatlama yaşanacağını dile getiren Tatar, projeyle ilgili küçük sıkıntıları yerinde görmek ve bunların aşılması için Alsancak ve Lapta Belediyeleri’yle üstlenici firmaya yardımcı olmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ekonomik hareketlilik artacak

Her geçen gün gelişen, Turistik tesislerin bulunduğu, yeni konutların inşa edildiği, yeni işyerlerinin açıldığı bölgenin KKTC’nin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Tatar, ulaşım sorunun çözülmesiyle burada ekonomik hareketliliğin de artacağını vurguladı.

Proje ilk etabın en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Tatar, projenşn bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Sabah kahvaltısını Lapta’da yaptı

Başbakan Ersin Tatar, dün, Lapta Belediyesi UBP’li Meclis üyelerinin düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Tatar, kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan, UBP Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, UBP’nin, ülkenin en güçlü ve köklü partisi olduğunu belirterek, partinin, köklerini tarihten gücünü halkından aldığını dile getirdi.

Berova, pandemi döneminde tüm tedbirleri alarak süreci başarıyla yöneten hükümetin, bundan sonra da gerek sağlık gerek ekonomik alanda gerekli önlemleri almaya devam edeceğini dile getirdi.

Erdoğan ile Tatar telefonda görüştü

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ağırlıklı olarak Ayasofya’nın ibadete açılması ve öteki güncel konular üzerinde duruldu.

Kovid - 19’la mücadele süreci ile dışa açılım çabalarının da ele alındığı görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin bu süreci başarı ile geçip ekonomik gelişmesine devam etmesine Türkiye olarak büyük önem verdiklerinin altını bir kez daha çizdi.