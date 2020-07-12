Kararlı tutumun neticesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip olan Van-Pervari yolunu 5 saatten 2 saate köprününün açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına da değindi.

Erdoğan, "Ayasofya'nın ibadete açılması kararlılığımızın sonucudur. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Türkiye'nin kararlı yürüyüşü birilerini rahatsız ediyor. Gerek içeride gerek dışarıda saldırıların artması bu rahatsızlığın tezahürü. İstiyorlar ki Türkiye hakkını aramasın, kimseyle rekabete kalkışmasın. Bunların anlamadığı artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Bu mücadelede yeni tuzaklarla karşılaşıyor, yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz ama asla yılmıyor, yolumuzdan dönmüyoruz.

- Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak. Ülkelerinde İslam düşmanlığını önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor.

- Kural, kaide tanımadan ekonomimizi hedef alanlar bizi piyasa kurallarını ihlalle suçlayabiliyor. Hedefimize ulaşana kadar çalışmaya, üretmeye, inşaya, ihyaya devam edeceğiz.

- İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe, neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Türkiye hangi konuda taviz verdiyse zararlı çıkmıştır. Hangi konuda ilkeli, onurlu, kararlı durduysa evet bedelini ödemiştir ama sonunda kazanmıştır. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi işte bu kararlılığımızın sonucudur. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.

