Alan da satan da tutuklandı

Onur ULAĞ

Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, Hintkeneviri olduğuna inanılan 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis olayla ilgili Burak Necipoğluları ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği ileri sürülen Serhat Ilıcan isimli şahısları dün tutukluluk talebi mahkeme huzuruna çıkardı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Çavuş, Bostancı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekibi tarafından Burak Necipoğluları’nın kullanımındaki PV 603 plakalı araçta arama yaptığını söyledi. Polis, araçta yapılan aramada; torpido gözünde, üzerinde Eczane yazılı naylon içerisinde 4 ayrı şeffaf renk naylona sarılı yaklaşık 110 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini anlattı.

Zanlının suçüstü yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını aktaran polis, Burak Necipoğluları’nın tasarrufunda bulunan yaklaşık 110 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Lefkoşa’da Serhat Ilıcan’dan aldığının tespit edildiğini aktardı.

Zula yeri mutfak dolabı…

Zanlı Ilıcan’ın da tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada; mutfakta bulunan dolap içerisinde, naylona sarılı, 65 gram ağırlığında beyaz renk şüpheli madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve beklenen tahlil sonuçları olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.