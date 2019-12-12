Ölü toprağını atmak istiyoruz

Beyzade ÜNALMIŞ

Mağusa Türk Gücü ve Çetinkaya maçlarını mağlubiyetle, geçen haftaki Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını ise beraberlikle kapatarak 3 haftada 8 puan yitiren Başkent temsilcisi Yenicami, yarın oynayacağı Küçük Kaymaklı maçından galibiyet hedefliyor. Tansel’in takımla uzun bir aradan sonra birlikte çalıştığını aktaran Yenicami, antrenörü Özgü Bayraktar, önlerinde kalan iki maçın her yönü ile kendileri adına önemli olduğunu söyledi.

Hesapta olmayan kayıplar

Geriye dönüp bakmanın anlamsız olduğunu ancak geride kalan 3 haftada hesapta olmayan kayıplar yaşadıklarını ifade eden Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, önlerinde bulunan iki maçı galibiyetle kapatmak zorunda olduklarını ifade etti. Yarın karşılaşacakları Küçük Kaymaklı maçının her maç gibi zor olduğunu aktaran Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, iyi bir maç öncesi geçirdiklerini bu nedenle tüm planlarının Küçük Kaymaklı karşısında galibiyet olduğunu söyledi. Tansel’in Salı günkü idmanda takımla çalıştığını ve bununda kendileri adına önemli olduğunu söyleyen Bayraktar, Küçük Kaymaklı karşılaşmasında Ercan, Hasan Evren dışında eksik oyuncu olmadığını ifade etti.

6 puana talibiz

Devre arası öncesinde dışarıda duran 6 puana talip olduklarını bu 6 puanı almaları durumunda devre arası sağlıklı ve keyifli planlama yapabileceklerini aktaran Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar, iyi bir karşılaşma sonunda galibiyet hedeflediklerini aktardı. Özellikle Baf Ülkü Yurdu maçındaki tempodan menün olduğunu belirten Özgü Bayraktar, kolay gol yemeye çözüm bulduklarını bu süreci kalan iki maçta da devam ettirmeleri durumunda iyi sonuçlarla devre arasına girebileceklerini sözlerine ekledi.