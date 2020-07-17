Önce Kenneth sonra John 4-1

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin 28. haftasının kapanış maçında Göçmenköy konuk ettiği Cihangir’i 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

38. dakikada Kenneth düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

48. dakikada fark 2’ye çıktı. Kenneth attığı ilk goldeki gibi yine ceza alanına girmeden sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

53. dakikada Göçmenköy’den Lawal rakip futbolcu Musa’yı kendi ceza alanı içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Nurettin skoru 2-1 yaptı.

69. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan John Okoli skoru 3-1 yaptı.

73. dakikada Okoli ilk golündeki gibi takımını 4-1 öne geçiren golü attı.

Maç da bu skorla sona erdi ve Göçmenköy puanını 36 yaptı.