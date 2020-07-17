Önce Kenneth sonra John 4-1

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Lig sonunda play-out oynamak istemeyen Göçmenköy konuk ettiği Cihangir’i golcüleri ile kolay geçti

Önce Kenneth sonra John 4-1
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Abdullah ZAİFOĞLU
K-Pet Süper Ligi’nin 28. haftasının kapanış maçında Göçmenköy konuk ettiği Cihangir’i 4-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.
38. dakikada Kenneth düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
48. dakikada fark 2’ye çıktı. Kenneth attığı ilk goldeki gibi yine ceza alanına girmeden sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.
53. dakikada Göçmenköy’den Lawal rakip futbolcu Musa’yı kendi ceza alanı içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Nurettin skoru 2-1 yaptı.
69. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan John Okoli skoru 3-1 yaptı.
73. dakikada Okoli ilk golündeki gibi takımını 4-1 öne geçiren golü attı.
Maç da bu skorla sona erdi ve Göçmenköy puanını 36 yaptı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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