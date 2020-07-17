Toplu taşıma için yeni adım

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol toplu taşımacılık sistemiyle ilgili.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda anlaşmayı şu cümlelerle duyurdu:

“Ülkemize çağdaş bir toplu ulaşım sistemi kazandırma çalışmalarımıza en başından beridir uzmanlık ve bilgi birikimleri ile destek ve yardımlarını hiç esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi kıymetli başkanı Sn. Memduh Büyükkılıç beyefendiyi ağırladık.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Ulaştırma Şti. ile bakanlığımız arasında yürütülecek çalışmalara yönelik mutabakat zaptına imza koyduk.

Yapılacak çalışma sonucu ülke genelinde hayata geçirilecek bölgesel şirketleşme, ana rutların belirlenmesi, sefer tarifelerinin belirlenmesi ve daha bir çok konuda bilgi alışverişi ve uzman desteği sağlanacak. Ülkemize hayırlı olsun.”