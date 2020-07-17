Özersay’dan fotoğraflı mesaj: Alnımız açık!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından Halkın Partisi bakanlarıyla fotoğraf paylaştı ve ortağına mesaj gönderdi.

Gazim Mağusa- Yeni Boğaziçi – İskele imar planında yaşananlar sonrasında UBP-HP hükümeti pamuk ipliğinde hükümet etmeye devam ederken, her iki parti içerisinden isimler sosyal medya aracılığıyla mesajlar gönderiyor.

Özersay, bu tartışmaların tam içerisinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile birlikte bir fotoğrafını yayınlayarak, “Alnımız açık, duruşumuz belli. Omuz omuza durup toplum yararı için mücadeleye, çalışmaya #devam edeceğiz” yorumunda bulundu.

Siyasi gözlemciler bu mesajın UBP’ye yönelik olduğu konusunda hemfikir oldu. 4’lü koalisyonun yeniden kurulması senaryolarının konuşulduğu şu günlerde hem UBP’lilerden hem de HP’lilerden gelen mesajlar oldukça dikkat çekiyor.