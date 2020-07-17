Akşama görsel şölen var

banner453

Uluslararası Uzay İstasyonu bu akşam Kıbrıs’tan çıplak gözle görülebilecek

Akşama görsel şölen var
banner432

Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün 20:30’da Kıbrıs’ın üzerinden geçecek ve çıplak gözle görülebilecek.
İtalyan astronot Ignazio Magnani, twitter hesabında Kıbrıs’ın uzaydan çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
“Umarım her şey yolundadır Kıbrıs” notuyla fotoğrafı paylaşan astronot Magnani, bulutların elvermesi halinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nun, bu akşam saat 20:30’da Kıbrıs’ın her yerinden görülebileceğini belirtti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
6 ayda 104 cinsel istismar
6 ayda 104 cinsel istismar
  1. GÜNEY