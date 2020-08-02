Pandeminin başarılıları

Abdullah ZAİFOĞLU

2019-2020 K-Pet Süper Lig sona erdi ve Mağusa Türk Gücü şampiyon olurken G.Gücü ve Çetinkaya lige veda eden ilk 2 takım oldu. Gönyeli, Hamitköy, Binatlı ve Düzkaya takımlarının oynadığı play-out maçları sonunda ise ligden düşen son takım da Düzkaya oldu. Çetinkaya lige veda ederken tarihinde ilk kez bir alt ligde oynayacak. Bir alt ligden de Mesarya ilk kez en üst ligde mücadele edecek.

Geride kalan 30 haftada birçok istatistikler de ortaya çıktı. Mağusa Türk Gücü birçok takım karşısında aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çekti. Tam 104 gol atarken sadece 2 kez mağlup oldu. Aldığı 24 galibiyetin yanında kalesinde sadece gördüğü 31 golle en az gol yiyen takım oldu.

Lige veda eden G.Gücü ise attığı 34 golle en az gol atan takım olurken yediği 81 golle de en fazla gol yiyen, aldığı 20 mağlubiyet yanında 4 galibiyetle de en az galip gelen takım oldu.

Beraberliklerde ise T.Ocağı tam 10 maçı beraberlikle tamamlayarak en fazla beraberlik alan takım oldu.

Pandemi sonrası:

Pandemi sonrası oynanan 8 haftada bazı takımlarımız istedikleri sonuçları alamazken bazıları da çok iyi bir performans ortaya koydu.

*Mağusa Türk Gücü ve Merit Alsancak Yeşilova bu dönemde hiç mağlup olmadılar.

Her 2 takım da 6’şar galibiyet ve 2’şer beraberlik aldılar.

*En az puan alan takımlar ise 4’er puanla Cihangir ve G.Gücü. Cihangir son 4 maçını da mağlubiyetle tamamladı.

*Çetinkaya, G.Gücü ve Cihangir takımları pandemi sonrası oynadıkları 8 maçta sadece 1’er galibiyet aldılar.

*Oynanan 8 haftada Cihangir ve G.Gücü 6 haftayı mağlubiyetle tamamladılar.

*Hamitköy pandemi sonrası evinde oynadığı 5 maçın hiçbirini kazanamadı. Deplasmanda oynadığı 3 maçın 2 tanesini kazanırken 1 tanesinde berabere kaldı.

*22 ve 24. haftalar en fazla beraberliklerin (4) olduğu hafta oldu.

*En fazla gol ise 43 golle 26. haftada atıldı.

*Alınan en farklı galibiyetlerde Mağusa Türk Gücü, G.Gücü’nü 8-0 ve Binatlı’yı 6-1 mağlup etti.

*Cihangir ise G.Gücü’nü 7-2 mağlup ederken son maçta Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami’yi 7-3 mağlup etti.

*Merit Alsancak Yeşilova 23-24-25 ve 26. haftalarda üst üste galibiyetler aldı.

*G.Gücü 24-25-26-27 ve 28. haftaları mağlubiyetle tamamlayan takım oldu.

*En fazla galibiyet ise 7 galibiyetle 29. haftada alındı.

*Son 8 haftada en fazla alınan beraberliklerde 6 maç 23-2, 5 maç 1-1, 4 maç 0-0 ve 2 maç da 3-3 sona erdi.

Attığı golden az yiyen takımlar:

*Mağusa Türk gücü 104/31, Merit Alsancak Yeşilova 82/49, Doğan Türk Birliği 60/41, T.Ocağı 55/40, Yenicami 86/60, Cihangir 66/57.

Attığı golden fazla yiyenler:

*Baf Ülkü Yurdu 47/53, Lefke 48/57, Göçmenköy 47/54, K.Kaymaklı 54/63, Gönyeli 61/72, Hamitköy 50/68, Binatlı 50/62, Düzkaya 41/77, Çetinkaya 36/56, G.Gücü 34/81.