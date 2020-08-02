Hindistan'da Müslüman genç linç edildi

banner453

Korkunç bir olay

Hindistan'da Müslüman genç linç edildi
banner432

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı. Emniyetten bir açıklama yapılmadı. Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor. 
NDTV kanalındaki habere göre, başkent Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durduruldu. Önünü kesenlerce aracından indirilen Lokman ismindeki Müslüman genç, çevredekilerin saldırısına maruz kaldı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde yüzü maskeli kişilerin Müslüman genci tekmelediği ve saldırganların bazılarında çekiç olduğu görüldü.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin ise saldırıya müdahale etmek için geç davrandığı belirtildi. Polis, sosyal medyadaki kayıtlara ve söz konusu görüntülerdeki "eylemsizliğine" dair bir açıklama yapmadı.
Grup tarafından linç edilen Müslüman genç, hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, polise ve saldırganlara tepki gösterdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırmadık rekor bırakmadı
Kırmadık rekor bırakmadı
  1. EKONOMİ

banner456

banner459

banner455

banner460