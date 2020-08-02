“Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız”

AK Parti teşkilatıyla videokonferans yöntemiyle bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nce videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı.

Partililerin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'imden, bu mübarek günler vesilesiyle bizleri felaha, mutluluğa, hayırlı bir geleceğe kavuşturmasını niyaz ediyorum. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında, bu mübarek günleri çeşitli sebeplerle kalpleri buruk geçiren tüm kardeşlerimizin sıkıntılarının bir an önce çözülmesini, maddi ve manevi kurtuluş kapılarının önlerinde sonuna kadar açılmasını Yüce Mevla'dan diliyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını nedeniyle Hac farizasının çok sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği için Kabe'nin mahzun olduğunu belirten Erdoğan, aynı şekilde Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Türkistan'a kadar dünyanın çeşitli yerlerinde hayatlarını sürdüren, Kurban Bayramı'nı da bu şekilde yaşayan mazlumların olduğunu söyledi.

Mücadele sürüyor

AK Parti'nin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra iktidara geldiğini ve o günden beri hep iktidarda kalmayı sürdürdüklerini hatırlatan Erdoğan, demokraside ve ekonomide zaferlerinin üzerine sürekli yenilerini ekleyerek bugünlere geldiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük zaferimiz de girdiğimiz her seçimde milletimizin çoğunluğunun gönlünü fethetme, desteğini alma başarısını göstermiş olmamızdır. Diğer icraatlarımızın hepsini de bu başarı üzerine bina ettik. Milletimiz bizim, sadece konuşan değil söylediğini, taahhüt ettiğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için hep yanımızda duruyor" dedi.

Erdoğan, son dönemde MHP ile birlikte kurdukları, ayrıca ilave destekler aldıkları Cumhur İttifakı'nın başarısının gerisinde de aynı anlayışın bulunduğuna değindi.

Yürüttükleri kutlu mücadelenin şehirlerdeki sancaktarlığını parti teşkilatlarının yaptığına dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, "Unutmayınız, sancak ayakta kaldığı müddetçe mücadele sürüyor demektir. Siz en önde ve en güçlü şekilde yürüyeceksiniz ki partimize gönül vermiş kardeşlerimiz arkanızdan gelsin. Genel Merkezimiz teşkilat başkanlarıyla ve diğer birimleriyle bu mücadelenin lokomotifi olarak daima sizlerin yanında yer alacaktır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır'' dedi.

