Akıncı sorunları dinledi

Osman ZORLU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Mehmetçik ve Kumyalı köylerini ziyaret etti. Akıncı ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi, bayramlarını kutladı. Akıncı’nın vatandaş ve esnafla yaptığı sohbette sağlık ve ekonomi konuları konuşuldu.

Akıncı, ilk olarak Mehmetçik köyüne gitti, spor kulübünü, esnafı ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Mehmetçik Sağlık Ocağı’na da giden Akıncı, sağlık çalışanları ile sohbet etti, bayramlarını kutladı ve pandemi sürecinde gösterdikleri çalışmalardan dolayı doktor ve hemşireleri tebrik etti.

Vatandaşın iki gündemi var

Akıncı, Mehmetçik köyünden sonra Kumyalı’ya da gitti. Esnafı ziyaret eden Akıncı, onlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı. Akıncı’nın vatandaş ve esnafla yaptığı sohbette sağlık ve ekonomi konuları konuşuldu.

Ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akıncı, şunları kaydetti: “Mehmetçik ve Kumyalı’da yurttaşlarımızla bayramlaştık, sohbet ettik. Kaçınılmaz olarak, sağlık, ekonomi ana gündemdi. Sorunlar ne kadar ağır olsa da, sosyal adalet ilkelerine uyarak elbirliğiyle aşılamayacak sorun yoktur. Yeter ki alınan tedbirler, atılan adımlar halk vicdanında kabul görsün.”

