‘Sağlık için ertelensin’

Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı federasyonun ligleri askıya alma düşüncesinin sadece sağlık değil aynı zamanda maddi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Her şekilde sıkıntı yaşanacak

Esendağlı her şekilde sıkıntı yaşanacağını belirterek “anlaşmış olduğumuz futbolcular var. peşinat bekliyorlar. Eğer futbol oynanmayacaksa peşinatını verdiğimiz zaman gelecek sene bu futbolcular bedava oynamayacak. Yine para isteyecek. Şimdi para vermezsek imzayı atıp transferi bitirmeyecekler. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşanacağı ortada” dedi.

Sağlık olunca KTFF’ye tepki de koyamıyorum

Esendağlı ülkedeki pandeminin bu şekilde artmasının da tehlikeli olduğunu söyleyerek “göz göre göre sağlığımızı tehlikeye atmak olmaz. Sağlığı düşündüğümüzde Futbol Federasyonu'na tepki de koyamıyorum” dedi.

Motivasyon kaybı olacakVeli Esendağlı 1 yıl futbol oynanmayacak olmasının gerek futbolculara gerek antrenörlere motivasyon kaybı yaratacağını belirtirken ülkedeki hastalığın seyrine göre yeniden değerlendirme yapılmasının daha doğru olacağını vurguladı.

Gelirler sıfırlanacak

Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı, bu süreçte tombala bilet dayanışma gecesi gibi faaliyetleri de yapamayacaklarını dolayısı ile kulübe gelir sağlayamayacaklarını belirterek “eğer devlet de katkı yapmayacaksa ki öyle görünüyor. 1 yıl askıya alınsın” dedi.

Pandemi hastanesi bile yokken devletten para isteyemeyiz

Esendağlı devletin de bu dönemde maddi sıkıntıda olduğunu belirterek “pandemi hastanemiz bile yokken devlete ‘bize para ver biz futbol oynayacağız’ diyemeyiz. Böyle bir şey söylerde büyük tepki de toplarız” dedi.

Sezon açılışları için paralar harcandı

“Orta halli kulüpler bile şu anda en az 500 bin lira masraf yaptı. Girne Halk Evi Kulübü olarak biz 850 bin lira harcama yaptık bugüne kadar. Eğer futbol oynanmayacaksa devlet katkısı da olmayacaksa askıya alınması daha doğru olur” diyen Esendağlı salgının gidişatına göre yeni değerlendirmeler yapılması gerektiğinin de altını çizdi.



Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 10:33