Gözler Bakanlar Kurulunda

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kamuda önceki gün başlattığı uyarı grevine dün devam etti. Bulaşın yayılmaması adına kamu ve özel sektörde rotasyon usulü çalışma sistemine geçilmesi talebiyle sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerini kapsayan grev, 08.00- 14.30 saatleri arasında yapıldı. Kamu-Sen, Covid-19 vakalarındaki artıştan dolayı yapılan bir günlük uyarı grevinin, bu süreçte uygulanacak çalışma sistemi ile ilgili kararın Bakanlar Kurulunda görüşüleceğinden askıya alındığını bildirdi. Kamu-Sen, “Bakanlar Kurulundan çıkacak olası aksi kararda ise grevimiz önümüzdeki günlerde devam edecektir” dedi.

ADA-SEN de rotasyon talep etti

Bu arada Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (ADA-SEN), Coronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirleri paylaştı, önerileri arasında işyerlerinde rotasyona geçilmesi de bulunuyor.



Sendika Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hükümete pandemi süreci ile ilgili önerilerini sunduklarını, taleplerinin bu süreçte kimsenin sağlık açısından sıkıntı yaşamayacağı, güvenli bir çalışma ortamının yaratılması olduğunu söyledi.Pandemi nedeniyle dışa kanmanın ülke ekonomisine olumsuz etkilerinin halen hissedildiğini kaydeden Mındıkoğlu, “Aynı şartlara geri dönmemek için hükümetin tüm sivil toplum örgütleri ile istişare edip gerekli tedbirleri en erken zamanda alması gerekmektedir” dedi.