İddialı konuştu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, “11 Ekim’de ikinci tura kalacağım ve 18 Ekim’de Cumhurbaşkanı olacağım” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, gazeteci Cüneyt Özdemir’in programına konuk olarak soruları yanıtladı. Seçimler konusunda sorulan soruyu cevaplayan Denktaş, “Bu seçimleri alacağımı görebiliyoruz, araştırmalar genelde algı yönetmeye göre yapılıyor. Fakat işin bir de sahası var. Geldiğim her yerde kimi Denktaş’ın emanetisin diyerek, kimi otuz senelik siyasi hayatınızda partizanlık yapmadınız diyerek, kimisi de icraatlarınızda çok iyi bir politika izlediniz diyerek beni destekliyor” şeklinde konuştu.

“İki aday Türkiye’yi seven ve sevmeyen olmak üzere bir algı yaratmaya çalışıyor” diyen Denktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben de ısrarla bunun yanlış olduğunu, ülkenin Türkiye’yi sevenler ve sevmeyenler olarak ayrıştırılmasının çok büyük bir hata olduğunu savunuyorum. Her Kıbrıslı Türk’ün Türkiye’yi severek doğduğunu ve severek büyüdüğünü söylemekteyim. Zaman zaman Ankara ile fikir ayrılıkları yaşayabiliriz ama Kıbrıs’ta yaşayan, izole altında olan bir halkın temsilcileriyiz. Dolayısıyla bu algıları daha farklı bir perspektiften görebiliyoruz. Ayrı düşünme ve düşündüğünüzü söyleyebilme noktasında kavga ile değil efendilikle konuşma taraftarıyım. Halk bu farkı biliyor ve Türkiye ile kavga eden birini istemiyor. Fakat Türkiye’nin her söylediğine evet denmesini de istemiyor, kendi haklarını koruyan bir ses istiyor ve o ses olarak beni görüyor.”



“11 Ekim’de ikinci tura kalacağım ve 18 Ekim’de Cumhurbaşkanı olacağım” şeklinde konuşan Denktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Masaya oturmak, görüşmek zorundasınız. Masada şu an iki kesim, iki toplumlu federasyon var. İki asırdır konuştuğumuz bir sorun var ve bu sorun BM’de değil, bunları kabul etmemekte direnenlerde. Önce oturup bu konuştuğumuz sorundan başka bir raya geçelim. Bu ray KKTC’nin tanıtılması diye ortaya çıksam beş yılda bunu başaramayacağımız ortada. Anastasiadis’in geçmişte ortaya attığı şeyde de çok zayıf bir ortak hükümet ama güçlü bir federal bir devletten bahsediliyor. Bunu ortaya attı ve geri çekti. Şimdi kendi sözünü kendisine satma dönemini başarabilecek miyiz? Ufku açık bir şekilde denememiz lazım. Bizim kime ne olduğumuzu gösterme, uluslararası hukuka başvurma hakkı ve yıllardan beridir elimizden alınan insan hakları haklarımızı ve ambargolar gibi konuların üzerine gitme zamanıdır. Güneye alternatifin olduğunu hissettiren, onlara mahkum olmadığımızı gösteren bir yaklaşımdır benim bahsettiğim.”

Denktaş’tan tepki

Öte yandan Denktaş, Med7 Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiriyi eleştirerek Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayış olduğunu söyledi.

Denktaş, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın katılımıyla düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, gerçeklerden uzak olduğu kadar, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarını görmezden gelen bir anlayıştadır.”