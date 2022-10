Sezon tamamladı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) organize ettiği Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezon, en büyük ralli ile tamamlandı. 11 organizasyon olarak planlanan 2022 sezonunda final, “Noyanlar Group of Companies Klasik Otomobil Rallisi” ile yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonu 2 günlük programla yapılan ralli, Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Müdürlük binası önünden başladı.

Lefkoşa’da alınan startın ardından ekipler Aslanköy, Paşaköy, Vadili, İnönü ve Dörtyol’dan geçerek 2 Sabit Hız Testi tamamladılar ve Mağusa’ya ulaştılar. City Mall’da öğle arası verdiler. Öğle arasının ardından yeniden start alan klasik severler bu kez Tuzla, Salamis, Ötüken, Kuzucuk, Sınırüstü ve İskele güzergahlarında üç SHT daha geçen klasik severler günü İskele Noyanlar Sitesi’nde tamamladılar. İlk günü 1955 model Vanguard araçlarıyla İlker-Nalan Canbulat ikilisi lider tamamladı. 1972 model Mercedes SL350 ile yarışan Salih-Yonca Çeliker ikilisi ikinci sırada günü tamamlarken, 1969 model Mustang araçlarıyla Tolga-Bedia Tekin ikilisi ilk günün üçüncüsü oldular. Rallide ilk günün tamamlanmasının ardından İskele Noyanlar Sitesi’nde toplanan klasik severler gece boyunca müzikli eğlence ile stres attılar.

Salih-Yonca Çeliker çifti bir kez daha zirvede

Türkiye İş Bankası’nın Şampiyona sponsoru ve Noyanlar Group of Companies’in ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan ülkemizin en büyük klasik otomobil rallisinde ikinci gün sabah saatlerinde yeniden başladı. İskele bölgesinde 2 SHT daha geçen klasik severler öğle saatlerinde Noyanlar Group of Companies’e ait Makenzi Restaurant’ta öğle yemeğinde buluştular. Yemeğin ardından yapılan ödül töreni ile dereceye girenler açıklandı ve ödüller takdim etildi. İlk günü ikinci sırada tamamlayan Salih-Yonca Çeliker çifti ikinci gün liderliği alarak ralliyi kazanmayı başaran ekip oldu. Bu sezon üçüncü yarışını kazanan ikili ayrıca G Klasmanı, Çiftler Klasmanı ve Mercedes Kupası’nı da kazanmayı başardı. İlk günün lideri İlker Canbulat-Nalan Canbulat ikilisi ise rallinin ikincisi oldu. E Klasmanı birincisi olan Canbulat çifti, Çiftlerde ise ikinci oldu. İlk günü dördüncü sırada tamamlayan fakat ikinci gün bir sıra yükselerek podyuma çıkmayı başaran İsmet Tufan-Ayşe Tufan ikilisi günün üçüncüsü oldu. Tufan çifti ayrıca çiftlerde üçüncü, E Klasmanı’nda ikinci ve VW Kupası’nda birinci olmayı başardı. F Klasmanı birincisi Tolga-Bedia Tekin çifti, H Klasmanı birincisi Hasan Gazi-Yağış Nazım ikilisi, T Klasmanı birincisi Veli Muslu-Burcu Kok ikilisi ve Kadınlar Klasmanı birincisi Fatoş Arca-Selda Cenkova ikilisi oldu. Markalarda ise Ford Kupası birinciliği Tolga-Bedia Tekin çiftine, BMW Kupası birinciliği Hüseyin-Can Karaoğlan ikilisine ve Mini Kupası birinciliği Hasan-Tezin Canpolat çiftine gitti. Ayrıca rallide “En iyi Derece Kupası”nı 0,141 saniyelik dereceleri ile Ali-Pembe Kelebek çifti almaya hak kazandı. “13’üncü Gelen Kupası”nı Hüseyin-Seral Eğlenceli ikilisi alırken, “Herşeye Rağmen Kupası”nı Polat-Ülfet Efendi ikilisi aldı. Ödülleri Noyanlar Group Of Companies Genel Direktörü Ahmet Noyan, Noyanlar Group Of Companies’den Ahmet Muratoğlu, KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu ile KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri ve Organizasyon Komitesi üyeleri takdim etti.