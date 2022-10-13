Girne’de önemli zirve

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından, ülkenin enerji sorununa bütünlükçü ve yapıcı bir çözüm haritası oluşturma amacıyla, 21 Ekim tarihinde “Yenilenebilir Enerji Zirvesi” yapılacak.

Açıklamada, Girne Lord’s Palace Hotel’de düzenlenecek Zirve’ye enerji alanı ile ilgilenen tüm üye ve paydaşlar davet edilerek, Zirve’ye katılımın Oda üyelerine ücretsiz olduğu ve 18 Ekim’e kadar Oda Sekreterliğine kayıt zorunluluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yenilenebilir Enerji Zirvesi oturum başlıkları şu şekilde verildi:

“1. Oturum: “Mevcut Güneş Enerjisi Uygulamaları ve Kullanımının Yaygınlaştırılması”

2. Oturum: “Kuzey Kıbrıs’ta Uygulanabilir Alternatif Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin

Değerlendirilmesi.”

3. Oturum; “Uluslararası Normlara Uygun Yenilenebilir Enerji Politikaları Geliştirilmesi.”

Açıklamada, zirvede enerji piyasalarında yaşanan, yenilenebilir enerji dönüşüm ihtiyaçlarının irdelenmesi için ortak bir zemin fırsatı yaratması beklendiği, bunun yanında gelecek trendlerin değerlendirilmesi, sektörün gereksinim ve beklentilerinin irdelenmesi için bir fırsat yaratılması hedeflendiği kaydedildi.

Katılımcılar ile Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulu güç değişimi ve GES’lerin şebekeye etkileri, dijitalleşme sayesinde şebekeyi anlık izleme ve SCADA, enerji yönetimi, alternatif yenilenebilir sistemlerde yenilikler, enerji depolama sistemleri gibi konular hakkında bilgi paylaşımı yapılmasının da öngörüldüğü Zirve’de, alanında uzman 3 farklı moderatör ve 12 farklı konuşmacının olacağı ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, “Fotovoltaik Sistemlerin Şebekeye Entegrasyonu”, “Alternatif Yenilenebilir Sistemler (CSP, Rüzgâr, Hidrojen, Depolama)” ve “Enerji Geçişi Süreçlerinde Gerekli Mevzuatlar” içerikli oturumların yapılacağı duyurularak, Enerji Verimliliği Derneği’nin organizasyona destek sağladığı bildirildi.

