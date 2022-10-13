Atina’da şahlandı

Rum yönetimi başkan adaylarından ve eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Atina’da "Rum-Yunan Ortak Savunma Doktrininin yeniden canlandırılması gereğini” dile getirdi.

Atina temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kiriakos Miçotakis’le de görüşen Hristodulidis, Yunanistan’da yaşayan ve üniversite öğrenimi gören Rumların katılımıyla dün yapılan seçim propagandası etkinliğindeki konuşmanın satırbaşlarını aktardı.

Habere göre, Kiriakos Miçotakis ile Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerindeki “yeni meydan okumaları" gözden geçirdikleri söyleyen Hristodulidis, görüşmeyi “verimli ve özlü” diye niteledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin “uluslararası hukuka ala carte atıf yaparak, yeni sömürgeci ve yeni Osmanlıcı yaklaşımla modası geçmiş ve revizyonist temelli politikaya sahip olduğu” iddiasında bulundu. Türkiye’nin, tavrıyla bölgede hegemonya uygulamak istediğini, bütün davranışlarının komşu devletler aleyhine egemen olma stratejisinin parçası olduğunu” iddia ederek “Kıbrıs ve Yunanistan’ın bütün alanlarda ve bütün düzeylerde sıkı işbirliği yapması ihtiyaçtan da ötedir” dedi.

Askerî açıdan caydırıcılık ve savunmalarını güçlendirmenin en üst öncelikleri olduğunu belirten Hristodulidis, Rum yönetiminin GSMH’nın yüzde 2’lik bölümünün “savunmayı güçlendirmeye, özellikle de hava ve deniz kuvvetlerini silahlanmaya ayrılacağı açıklamasını da hatırlattı. Hristodulidis, “Bunun ötesinde Atina ve Lefkoşa, operasyonel açıdan mümkünse Ortak Savunma Doktrinini yeniden canlandırmanın olanaklarını samimiyetle görüşmelidir” ifadesini kullandı.

Habere göre, Atina temasları sırasında “PanHelen Kayıplar Komitesi Başkanı Maria Kalbuci ve heyetiyle de görüşen Hristodulidis kayıplar konusunun bir Güven Yaratıcı Önlem olarak ortaya konulabileceğini söyledi.