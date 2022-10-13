Bakanlar katılacak

Alithia gazetesi 14 Ekim’de yapılacak ve Avrupa’nın Rus doğal gazına bağımlılığından kurtulması çabalarında Doğu Akdeniz’in müdahil olması konusunun ele alınacağı Doğu Akdeniz Gaz Forumu toplantısına Güney Kıbrıs’ın ev sahipliği yapacağını yazdı.

Habere göre EMGF toplantısına Avrupa Enerji Komiseri Kadri Simson, Yunanistan, Mısır ve Ürdün enerji bakanları, EMGF Genel Sekreteri Osama Mobarez’in yanı sıra diğer resmi temsilci üyeleri ve gözlemciler katılacak.

Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, Fransa, İtalya, Ürdün ve Filistin’in, EMGF’ye üye olduğunu yazan gazete, gözlemci statüsüne ise Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve ABD’nin sahip olduğunu belirtti.

Habere göre Enerji Bakanı Pilidu, dün düzenlediği basın toplantısında Avrupa Enerji Komiseri Simson ve Mısır, Yunanistan, Ürdün ve EMGF Genel Sekreteri ile birlikte Doğu Akdeniz ülkelerinin ve AB’nin, yeşil anlaşmanın iddialı hedeflerinin ileriye götürülmesi ve desteklenmesindeki rolünün yanı sıra Avrupa Birliğinin Rus doğal gazı bağımlılığından kurtulmasını ele alacaklarını ifade etti.

Doğu Akdeniz yataklarının Avrupa Birliği’nin Rus doğal gazından kurtulmasındaki rolünün sorulması üzerine Pilidu, bölge ülkelerinin kısa ve orta vadede yardımcı olabileceğini belirtti.

Pilidu, sondaj faaliyetlerini ileriye götürüleceği Mısır ve İsrail’de ek enerji kaynaklarının geliştirilmesi çabasından söz ederken önemli miktarların bulunduğu Güney Kıbrıs rezervlerinin de Avrupa Birliği’ne aktarılabileceğini ifade etti.