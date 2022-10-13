‘Birlikte yaşam’ mesajı

Hasan KARLITAŞ

Lefke Turizm Derneği, 1963 öncesi karma bir köy olan Akaça’da Avrupa Birliği (AB) Projesi '' İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme'' ve Birleşmiş Milletler (UN) destekli, çok güzel bir barış etkinliği düzenledi.

Konser, şiir ve halk dansları gösterilerinin yer aldığı gecede, ilkokul çocuklarından,

85 yaşındaki kişilere kadar herkes barış mesajı verirken “birlikte yaşam’ arzusu dile getirildi.

Birlikte şarkılar söylendi, oyunlar oynandı, ortak ikramlar ve sohbetlerle güzel bir gün geçirildi. Konser, şiir ve halk dansları her şey çok güzeldi.